Kijöhet a Tisza párti matek: a DK és a Fidesz nélkül is elvezethető a főváros

Még a héten egyeztet Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt elnökével, valamint Vitézy Dávid volt főpolgármester-jelölttel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. A politikus hétfőn azt is jelezte, hogy Karácsony Gergely a közelmúltban újra kereste őt, de Szentkirályi Alexandra megkeresését továbbra is várják még. Mindez arra utal, hogy rohamosan fogy az idő, már csak alig több mint egy hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy a Fővárosi Közgyűlés október elején esedékes alakulóülésére Budapest működtetését lehetővé tevő vezetési struktúrát felállítsanak a testületben képviselettel rendelkező pártok. Ehhez előzetes tárgyalásokon és megkötött kompromisszumokon keresztül vezet az út, és kétféle forgatókönyv képzelhető el.

A pártok előzetesen meghatározzák azokat a sarkalatos eseti ügyeket (költségvetés, zárszámadás, személyi kérdések, és még egy sor egyéb ügy), amelyek elfogadása nélkülözhetetlen a város működtetéséhez, kialakítják a kompromisszumos álláspontot, majd vállalják ezek megszavazását, vagy

létrehoznak egy olyan széles körű városvezetői koalíciót, amely biztosítani képes a többséget Karácsony Gergely főpolgármester mögött.

Ez utóbbi hosszabb távú, kiszámíthatóbb és folyamatos munkamenetet tenne lehetővé, csakhogy a politikai megfontolások erősen beszűkítik a benne résztvevők mozgásterét. Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvezető alelnöke azzal kívánta már a startvonalon diszkreditálni Magyar Péter pártját, hogy azt mondta, a Tisza Párt a Fidesszel kokettál, velük keresi az együttműködést. Magyar viszont „kék Fidesznek” nevezte a DK-t, és azt ígérte, megakadályozzák, hogy a főváros a Fidesz és a DK játszótere legyen. Molnár Csaba a DK-t érintő óbudai korrupciós botránnyal összefüggésben Vitézy Dávidot is megvádolta fideszességgel.

Leszűkített lehetőségek

A Tisza Párt még a választások előtt deklarálta, hogy semmilyen együttműködést nem ír alá Karácsony Gergellyel, nem ad főpolgármester-helyettest, nem delegál tagot semmilyen formális fővárosi pozícióba, inkább – a fent jelzett első verzió szerint – ügyek mentén kíván a Fővárosi Közgyűlésben politizálni. Magyar Péter azt a gyanúját is megfogalmazta, hogy a DK és a Fidesz a fontosabb kérdésekről és pozíciókról a színfalak mögött megegyezve akarta Budapestet irányítani. Amennyiben a Tisza Párt vezetése tartja magát ahhoz, hogy semmilyen együttműködésre nem hajlandó sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc pártjával, és Karácsony Gergely politikájának támogatására sem kötnek semmilyen szerződést, akkor a koalíciós városvezetői konstrukció kiesik az opciók közül.

Városházi forrásaink azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyar Péter sarkos kijelentéseit még a mandátumszámok ismerete előtt fogalmazta meg a kampány hevében, és az sem lenne előzmények nélküli, ha változtatnának álláspontjukon. Annál is inkább, mivel a választások eredményeképp a mérleg nyelvének pozíciójába emelkedtek. Úgy tudjuk, eközben a városháza informális operatív vezetője, Tordai Csaba a cégvezetői pályázatok kiírására már tett is lépéseket, ami kétségtelenül a városvezetői többség kialakíthatóságának irányába mutat.

A Fővárosi Közgyűlést 32 képviselő alkotja, a főpolgármester a 33. tagja. A Fidesz és a Tisza Párt is 10–10 képviselőhelyet szerzett a június 9-ei választáson, míg a DK–MSZP–Párbeszéd-listáról hatan (3 DK-s, 1 MSZP-s és 2 párbeszédes, illetve a közvetlenül is megválasztott főpolgármester) szereztek mandátumot. Vitézy Dávid és az LMP, illetve a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyaránt 3–3 képviselőt küldhet a testületbe. A testületben 17 szavazat kell ahhoz, hogy egyáltalán el lehessen fogadni a napirendet. Ez az MSZP–Párbeszéd–LMP–Tisza-szavazatokkal biztosítható. Vannak azonban olyan előterjesztések is, melyek minősített többséget igényelnek. Ilyenkor segíthet be külső támogatóként a Kutyapárt és Baranyi Krisztina.

Matematikailag tehát teljesülhet a Tisza Párt célja, azaz a DK és a Fidesz együttes kizárásával is kialakítható testületi többség,

ehhez azonban a Tisza Pártnak mindenképpen engednie kell korábbi sarkos álláspontjából és kissé balra kell dőlnie. Ennél is nehezebb feladvány, hogy a főpolgármestert évek óta politikailag felszínen tartó, városvezetői kampányát támogató DK-nak végül mer-e hátat fordítani Karácsony Gergely. A DK budapesti elnöke, Szaniszló Sándor nem reagált a lehetséges együttműködési alakzatokat felvető kérdéseinkre, de Barkóczi Balázs elnökségi tag már arra utalt, hogy a DK-ban érzékelik Karácsony leválási szándékát. A politikus posztjában azt írta:

A Párbeszéd társelnökének Gyurcsány-ellenes kirohanásai, valamint az a tény, hogy június 9-ét követően az újraválasztott főpolgármester egyszer sem kereste (sem formális, sem informális módon) a DK vezetését és fővárosi képviselőit, számunkra egyértelműen azt mutatják, hogy a Párbeszéd elhagyta ezt a megállapodást.

Az önkormányzati törvény szerint az alakulóülésen a főpolgármester által javasolt főpolgármester-helyettes vagy helyettesek személyéről is dönteni kell. Bár megkeresésünkre a főváros nem reagált, úgy tudjuk, hogy Karácsony Gergely Tüttő Katára (MSZP) tesz majd főpolgármester-helyettesi javaslatot. Megválasztása azonban a Tisza Párttól függ, amelynek alkupozíciója nagyon erős, de együttműködési szándéka ismeretlen. Magyar György ügyvéd arra hívta fel a figyelmet, hogy

a személyi döntések hosszú ideig tartó obstruálása nagyon veszélyes fegyver,

mert bár a szavazás újra és újra megismételhető, ha egy ponton túl sem sikerül a testület alkotmányos működését biztosítani, a kormányhivatal figyelmeztetése után, a kancelláriaminisztérium előterjesztésében az Országgyűlés akár a Fővárosi Önkormányzatot fel is oszlathatja.

A Tisza Párt részvételével megalkotott, széles körű összefogás Karácsony Gergely érdeke is lenne, de lapunknak az egyik érdekelt szereplő határozottan cáfolta, hogy bármilyen, erre vonatkozó – akár csak informális – egyeztetés történt volna a főpolgármester és a többi párt között. Ebben hozhatnak változást az elkövetkezendő hetek.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2024. június 13-án. Fotó: Németh Kata / Index)