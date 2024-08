Iványi Gáborék a bíróságon támadják meg a kormányhivatal határozatát

A Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) elnöke, Iványi Gábor szerint barbár és embertelen dolog az oktatási intézményeik nyilvántartásból való törlése, és bíróságon támadják meg a kormányhivatal erről szóló határozatát – írja az MTI.

Iványi Gábor szerdán sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy a kormányhivatal a szülőknek küldött keddi levelében többek között ózdi, ibrányi, nyíregyházi, sőt kéttannyelvű iskolákat ajánlott a szülőknek. A MET vezetője ördöginek és teljesíthetetlennek gondolja azt az elvárást, hogy a szülők néhány nap alatt beírassák gyermekeiket a lakóhelyüktől akár két-három órára lévő intézményekbe.

A két budapesti intézmény mellett az abaújkéri iskolájuk is hasonló módon szűnik meg a napokban, ide 40 településről jártak nehéz helyzetben lévő gyerekek, akik máshol nem tudták tanulmányaikat folytatni. Senkinek nem kellettek, és nem lesz belőlük semmi, ha a tanulmányaikat nem tudják folytatni

– tette hozzá Iványi Gábor. Hangsúlyozta, „semmi értelme a gyerekeket kiszakítani onnan, ahol reménnyel és jó érzéssel folytatták a tanulmányaikat, és ahol szép eredményeket értek el”.

„Ami ezen intézkedés mögött van, az nem szolgája Magyarország, a magyar oktatásügy, és legkevésbé a gyerekek és családok érdekeit, ez valamilyen visszataszító politikai játszma”

– fogalmazott. Kiemelte azt is, hogy a Biblia szerint is súlyos bűn a védtelen gyerekeket tönkretenni. Elmondta azt is, hogy jogi úton támadják meg a kormányhivatal határozatát. Jelezte: „mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek minél kisebb sérüléssel jussanak túl ezen az időszakon.”

Bezáratja a kormányhivatal Iványi Gáborék iskoláit és óvodáját

Korábban beszámoltunk arról, hogy a fővárosi kormányhivatal szerint a Magyar Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott iskolák és óvoda a felhalmozott adóhatósági és közműtartozások miatt veszélyeztette az óvodások és tanulók biztonságos nevelését, ezért törölték az intézményeket, a gyerekeket pedig szétszórják a jogszabályokban megírt más intézményekben. Iványi Gábor szerint azért nincs pénzük, mert a kormány visszatartja a nekik járó juttatásokat.

Ahogy arról mi is írtunk az Indexen, Budapest Főváros Kormányhivatala közölte, hogy tartozások miatt vizsgálják az Iványi Gábor által alapított Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) által fenntartott oktatási és szociális intézményeket, ugyanis az adóhatóságnál és a közműszolgáltatóknál is jelentős tartozásokat halmoztak fel. A Belügyminisztérium azt nyilatkozta, hogy kész átvenni a MET-től az intézményeket (ezt korábban a főváros is felajánlotta), ugyanis korábbi tartozásai miatt a MET inkasszót kapott a NAV-tól.