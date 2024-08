A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) arra számít, hogy mások is követik a a budapesti Madách Imre Gimnázium példáját, amely a minap jelezte: a kormány döntése ellenére sem tiltják ki a mobiltelefonokat, okoseszközöket az iskolákból.

Mint korábban írtuk, a fővárosi gimnázium augusztus 19-én közölte honlapján, hogy a digitális eszközöket nem veszik el a tanulóktól a nap elején, a kormány hetekkel ezelőtt megjelent rendelete ellenére sem. Az intézmény közölte, hogy az iskola pedagógiai célja a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás, és bármelyik órán sor kerülhet az eszközök (oktatási célú) alkalmazására, így életszerűtlen lenne a rendelet alkalmazása.

Ezzel kapcsolatban most az ATV közölte, hogy a gimnázium egy kivételre hivatkozva hozta meg a döntést. A rendeletben ugyanis engedélyezték azt, hogy rendkívüli esetben, vagy kifejezetten oktatási célra a diákoknál maradhassanak az eszközök, ezzel a kivétellel élt most az intézmény is.

A csatorna a döntésről megkérdezte a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökét, Totyik Tamást is, aki elmondta: a kormány rendelete „magyarosan túlbonyolított”, és rengeteg adminisztrációval járna,

ezért biztos abban, hogy más intézmények is követni fogják a Madách Gimnázium példáját.

Mint kifejtette, sok helyen eddig is a házirend szabályozta az eszközök használatát. A Madách Gimnáziumban például elzárhatták a diák telefonját, ha azt nem megfelelően használta vagy zavarta az órát. Totyik Tamás azt is megjegyezte a rendelettel kapcsolatban: „Ha minden diáknak a mobilját ellenőrizni kell, majd visszaadáskor is vissza kell ellenőrizni, az egy harmincfős osztály esetében legalább 30 percet vesz igénybe.”

A Pedagógusok Szakszervezete szerint, bár az okoseszközök órai használata mellett sok érv szól, azzal foglalkozni kell, hogy előfordulnak videóra vett iskolai zaklatási esetek is a diákok között. Azonban a szakszervezet szerint a tiltással csak más gondokat idéz elő a kormány.

Az ATV azt is megjegyezte: érdekes egybeesés, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ épp most tett közzé ajánlásokat a gyerekek okoseszköz-használatáról, amelyben

A központ azt javasolta, hogy „a szigorú tiltás helyett tanítsuk a felelős használatot”.

Az ajánlásban felhívták a szülők figyelmét, hogy ötéves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a képernyőidő, az idősebbek esetében pedig javasolták, hogy legfeljebb egy órára korlátozzák azt.

Mindemellett korábban írtunk arról is, hogy több szakember és a Nemzeti Pedagógus Kar is egyetértett a diákok telefonhasználatának iskolai korlátozásával, de felhívták a figyelmet a kormányrendelettel kapcsolatos technikai nehézségekre is. Egy oktatáskutató pedig úgy fogalmazott lapunknak, hogy a probléma „egy jóval korszerűbb pedagógiai kultúrát, módszert és megközelítést várna el a pedagógia résztvevőitől”.

Zajlik az iskolaigazgatók cseréje is, egy volt fideszes polgármesterjelölt került egy intézmény élére Jászapátiban

Korábban írtunk arról, hogy rengeteg iskolának még mindig nincs igazgatója, miután a közelmúltban számos vezetőt menesztett a Belügyminisztérium, sok esetben hivatalos indoklás nélkül.

Ezzel kapcsolatban most a Népszava számolt be arról, hogy a Jászapáti Általános Iskolának Mészárosné Vas Márta, a Fidesz korábbi polgármesterjelöltje és a Jászberényi Tankerületi Központ eddigi szakmai vezetője lett a megbízott igazgatója.

Mint a lap írta, a Jászapáti Általános Iskola igazgatóját, Tavasz Ferencet augusztus 6-i hatállyal, indoklás nélkül mentette fel a Belügyminisztérium. Mészárosné Vas Márta három héttel korábban, július 17-i hatállyal mondott le szakmai vezetői megbízatásáról a tankerületnél, és amint lejár a felmondási ideje, a tankerületi központ azonnal alkalmazta őt az iskolában, ahol rögtön igazgatóhelyettessé nevezték ki (erre azért lehetett szükség, mert iskolaigazgatói pályázatot évente kétszer, a tavaszi és az őszi eljárási időszakban lehet benyújtani, és amíg nincs eredményes pályázat, addig az illetékes igazgatóhelyettes vezeti az intézményt).

A Népszava szerint Mészárosné Vas Márta 2019-ben és 2024-ben is a Fidesz–KDNP színeiben indult lakóhelyén, a Jászapátihoz közeli Jánoshidán a polgármesteri székért, de mindkétszer vesztett a függetlenként induló Eszes Bélával szemben. Mindeközben a menesztett Tavasz Ferencről azt is közölte a lap, hogy a Pedagógusok Szakszervezetének tagja volt. Ami azért sem mellékes, mert Totyik Tamás, a PSZ alelnöke korábban nyilatkozta, hogy szerintük a kormány az igazgatók leváltásával is igyekszik megtorolni a korábbi iskolai tiltakozásokat, sztrájkokat, polgári engedetlenségeket, amit a szervezet elfogadhatatlannak tart.