Mindenkit sokkolt a Madách Imre Gimnázium igazgatójának felmentése

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is megdöbbenve áll a Madách Imre Gimnázium igazgatója, Mészáros Csaba eltávolítása előtt. A PDSZ felhívta a figyelmet arra, hogy minden tagjuk számára ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítanak, így ha az igazgató is PDSZ-tag, és szeretne fellebbezni a döntés ellen, akkor segítenek neki. Az iskola az ügy miatt szeptember 2-re tüntetést szervezett a Belügyminisztérium épülete elé. „A rendelet adta kereteken belül hoztunk döntést a digitális eszközök iskolai használatáról” – írta a tantestület hivatalos közleményében. A gimnázium diákjai igazgatójuk felmentése miatt levélben fejezték ki a felháborodásukat.

Ahogy arról korábban írtunk, a Belügyminisztérium szerda délelőtt azonnali hatállyal felmentette Mészáros Csabát, a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját, miután az intézmény úgy döntött, hogy a jogszabály ellenére nem veszik el a tanulóktól a digitális eszközöket.

„Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A Belügyminisztérium 2024. augusztus 28-án azonnali hatállyal felmentette a Madách Imre Gimnázium igazgatóját” – írta közleményében a tárca.

A budapesti iskola nevelőtestülete augusztus közepén közleményben tudatta a szülőkkel és a diákokkal, hogy szeretnének mindenkit megnyugtatni: „a digitális eszközöket – (iskolai) laptop, mobiltelefonok – a tanítás előtt (a rendelet 5. §-át alkalmazva) nem veszik el”.

Mint írták, pedagógiai céljuk a digitális kultúra helyes használatára való nevelés, nem pedig a tiltás. Majd kiemelték, hogy bármelyik órán sor kerülhet az eszközök alkalmazására, így életszerűtlen lenne az állandó beadás-kivétel, a mobiltelefonok iskolai használatát pedig egyébként is régóta korlátozza az intézmény házirendje.

Még nem lépett hatályba a rendelet

A rendelet, amely „a nevelési-oktatási intézményekben a tiltott és használatában korlátozott tárgyak köréről, valamint a tárgyakra vonatkozó eljárásrend részletes szabályairól” szól, augusztus 8-án jelent meg a Magyar Közlönyben, és 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) elnöke ezért is nem érti, „hogyan menthette fel a Madách Imre Gimnázium igazgatóját a Belügyminisztérium egy még hatályba sem lépett rendelet alapján”. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a jogszabály 5. §-a szerint akár az egész tanévre kiadható az eszközök használatáról szóló engedély a tanárok vagy az igazgató részéről. Arra a kérdésre, várható-e, hogy még több igazgatót mentenek fel a posztjukból, a PSZ elnöke úgy válaszolt, nem gondolja, ugyanis bárki, aki az 5. §-ra hivatkozva hagyja a gyermekeknél az okoseszközt, az a törvény szerint jár el.

A felvetéssel egyetértünk, de véleményünk szerint a 21. században az okoseszközök használatát nem törvényi keretek között kellene szabályozni, hanem felvilágosítással és a megfelelő használatuk tanításával

– mondta az elnök.

A PDSZ ingyenes jogsegélyt nyújt

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szervezete (PDSZ) tagja szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a jogszabály szerint a pedagógus és az igazgató is engedélyezheti a tanulók számára, akár az egész tanévre vonatkozóan a mobiltelefon használatát. „Tehát, ha a Madách-gimnázium élt ezzel a lehetőséggel, akkor akár jogellenes is lehet az igazgató felmentése” – fűzte hozzá Nagy Erzsébet.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a PDSZ minden tagja számára ingyenes jogsegélyszolgálatot biztosítanak, így ha a Madách Imre Gimnázium igazgatója is PDSZ-tag, és szeretne fellebbezni a döntés ellen, akkor neki is segítenek.

A Belügyminisztérium válaszolt

Az Index a Belügyminisztériumot is kereste az ügyben. A válaszukat változtatás nélkül közöljük: „Elektronikus úton a Belügyminisztériumnak küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk, hogy a jogszabályokat mindenkinek be kell tartania, és számolnia kell a mulasztás lehetséges következményeivel.”

Arra a kérdésre, hogy ki irányítja ezentúl a Madách Imre Gimnáziumot, azt írták: „Nevelési-oktatási intézmény irányítatlansága fogalmilag kizárt: minden igazgatónak van szervezetszerű helyettese, a helyettesítés rendjét az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza”.

„A használatukban korlátozott tárgyak köréről is szóló kormányrendelet célja világos, a részletszabályok megalkotása (házirend) az igazgatók felelőssége” – válaszolták a rendelet 5. §-ával kapcsolatban feltett kérdésünkre.

Tüntetést szerveztek a Belügyminisztérium elé

Az ügy miatt a Madách Imre Gimnázium szeptember 2-re tüntetést szervezett a Belügyminisztérium épülete elé. A demonstráció Facebook-posztjában a tantestület hivatalos közleményét is közzétették.

Mint írták: „Megdöbbenéssel és mélységes felindultsággal értesültünk arról, hogy intézményünk igazgatóját, Mészáros Csabát, aki 24 éven keresztül kiemelkedő eredményességgel vezette iskolánkat, felmentették. Mindez a tanév megkezdése előtt három munkanappal, a legfontosabb feladatok megszervezése közepette történik.”

A gimnázium álláspontja szerint a rendelet adta kereteken belül hoztak döntést a digitális eszközök iskolai használatáról, ezért a felmentés tényét, annak indoklását és módját elfogadhatatlannak tartják.

„A szisztematikusan alulfinanszírozott és leépített oktatási rendszerünk teljesen elveszi az abban dolgozók szabadságát és megbecsültségét. Igazgatónk nem értett egyet azzal a félmegoldással, ami a telefonok és egyéb digitális eszközök kitiltására vonatkozó kormányrendelet, és kijelentette, hogy a Madáchban ez nem lesz így” – tették hozzá.

Mészáros Csaba 2000 óta iskolánk igazgatója, és 1993 óta dolgozik a gimnáziumban. Ne hagyjuk, hogy negatív példát statuáljanak belőle! Ne hagyjuk, hogy bármit megtehessenek! Ne hagyjuk!

– írta bejegyzése végén a budapesti iskola tantestülete, majd arra kérték azokat, akik szeretnének részt venni a tüntetésen, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne rongáljanak, tartózkodjanak minden szabálysértéstől, ne vigyenek magukkal veszélyes, fegyverként használható tárgyat, és olyan ruhát vegyenek fel, ami nem takarja az arcukat.

A Madách-gimnázium diákjai is megszólaltak

Az intézmény diákjai levélben fejezték ki felháborodásukat igazgatójuk felmentése miatt. Szerintük mindezt azért tették, mert Mészáros Csaba „a Madách tantestületével együtt kiállt a 21. század fiataljaiért, akik a digitális eszközöket mindennapi életük részének tekintik, és ismereteik gyarapítását enélkül elképzelni sem tudják.”

„Tanáraink megtanítják nekünk, hogyan kell korszerűen tanulni, széles körben tájékozódni a digitális világban. Az iskola szigorú házirendjét a mobileszközök használatára eddig is betartottuk” – húzták alá, hozzátéve: maradi szemléletűnek tartják, hogy palatáblás oktatásba akarják kényszeríteni őket a rendeletekkel, „és hatalmi szóval gátolják a nyugodt, korszerű tanítás lehetőségét”.

Köszönjük a Madách tanári karának az értünk történő kiállást. Követeljük a korszerű szemléletet valló, iskolánkért oly sokat tevő igazgatónk visszahelyezését

– fogalmaztak a diákok a Blikkhez eljuttatott levelük végén.

(Borítókép: A Madách Imre Gimnázium 2024. augusztus 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)