Magyar Péter: Takács Péter bolsevik trükkhöz folyamodott

Takács Péter szerdán a Hír Tv Mi kérdezünk podcastjében elmondta, hogy szerinte ha Magyar Péter célja az objektív tájékoztatás lenne, akkor azokat a kórházakat is megmutatná, amiket már felújítottak. Megjegyezte, hogy ő is támogatja a valóság bemutatását, de szerinte a Tisza Párt elnöke már „a felvetéseiben is hazugságot állít”.

Az egészségügyi államtitkár szerint a folyamatos negatív kommunikáció és hangulatkeltés elbizonytalanítja az embereket, továbbá véleménye szerint veszélyes is, „mert ha valaki abból kiindulva nem megy be egy magyar kórházba, hogy ott ő úgyse kap ellátást, azzal már veszélyeztetjük az ő egészségét” – fejtegette Takács Péter.

Magyar Péter minderre a Facebook-oldalán reagált.

Takács Péter olyan mélyre süllyedt, hogy már azzal házal a közpénz százmilliárdokból kitartott propaganda médiájukban, hogy a kórházlátogatásommal és a szomorú valóság bemutatásával én veszélyeztetem magyar betegek gyógyulását. Értik, én, aki pár hónapja léptem politikai pályára, nem az Orbán-kormány

– írta a Tisza Párt elnöke.

Ezután felsorolta, hogy a kormánynak szerinte milyen szerepe volt abban, hogy az egészségügy ilyen rossz állapotban van. Többek közt említette, hogy 14 éve kivonják a költségvetési forrásokat az állami egészségügyből, jóval az uniós átlag alatt fordítanak a magyar emberek egészségére, és sorra zárják be a vidéki szülészeteket, valamint szüntetik meg a szakorvosi ellátást.

„Takács Péter gyáva vállalni a politikai felelősséget a magyar egészségügy totális lezüllesztéséért, és ezért a jól bevált bolsevik trükkhöz folyamodik: azzal vádolja politikai ellenfeleit, amit ők maguk követnek el. Lelke rajta!” – zárta posztját Magyar Péter.