Orbán Viktor beszédre készül, erről adhat iránymutatást

„Ahol a haza, ott a szabadság” – ez volt a tavaly megrendezett kötcsei piknik mottója. Orbán Viktor akkor többek közt beszélt arról is, hogy meddig akar miniszterelnök lenni, de szót ejtett egy 15 pontos nagy tervről is.

Ezen kívül szó esett az előző évi eseményen többek közt az oroszok által egy tankönyvben fasisztának nevezett '56-os forradalmárokról, Borkai Zsoltról, és arról, hogy Szájer József egykori európai parlamenti képviselőnek már „újra játékban kellene lennie” az évekkel ezelőtti botránya után. Emlékezetes momentum volt továbbá, amikor Rákay Philip megkérdezte egy újságírótól: „Hogy van pofája magának idejönni egyáltalán?”

Most az atv.hu értesült kormányközeli forrásból arról, hogy jövő hét szombaton, vagyis szeptember 7-én rendezik meg az idei, szám szerint 23. pikniket Kötcsén, a Dobozy-kúrián. A meghívók már ki is mentek a találkozóra. A mostani piknik mottója pedig az lesz:

Legyen béke már.

Az esemény fővédnöke és a főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz, aki várhatóan most is zárt körben fogja elmondani beszédét. Mint az ATV írta, az eddigi kötcsei találkozók alapján arra lehet számítani, hogy a kormányfő egy, a tusnádfürdőihez hasonló stratégiai beszéddel készül majd, amelyen a világpolitikai események és az arra adott kormányzati válaszok lesznek a fókuszban (és erre utal az esemény mottója is).