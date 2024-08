Íme néhány tipp az iskolakezdés előtti kikapcsolódásra

Ezzel a hétvégével átlépünk a szeptemberbe, kezdődik az új tanév az iskolákban, azonban mindezt megelőzi két nap, amikor még pihenhetünk. A We Love Budapest jóvoltából összeszedtünk néhány programot, amely segíthet a kikapcsolódásban és a tanévre való felkészülésben egyaránt.

Augusztus 31. Szombat

Bakáts Feszt 2024

Idén is megrendezik a Bakáts Fesztet, ahol három napon keresztül ingyenes programokon töltődhetünk fel kultúrával a Bakáts téren. Az idei nyár utolsó hétvégéjén augusztus 30. és szeptember 1. között ismét lesznek koncertek, gyerekprogramok, kiállítás, irodalmi beszélgetések és helytörténeti séták is: a fesztiválon koncertezik többek között a Fran Palermo, a Várkonyi Csibészek és a Szabó Balázs Bandája is, de lesz még Toppantó Táncház és festő workshopon is kipróbálhatjuk magunkat Zeus Salas venezuelai származású képzőművész vezetésével.

Bartók Feszt'

A nyár utolsó hétvégéjén, augusztus 31. és szeptember 1. között újra érkezik a Bartók Feszt', hogy megtöltse jó hangulattal a Szent Gellért teret és a Műegyetem rakpartot. Kora délután a civilnegyedben helyi csoportok országos és budapesti szervezetekkel együtt képviselik a negyedben meghatározó társadalmi értékeket, délutántól pedig népszerű, hazai zenekarok foglalják el a Zsigmond és a Dezső színpadokat, a fellépők között ott lesz Дeva, Co Lee és a Hiperkarma is.

Koncert a békéért – a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes koncertje

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar ingyenes szabadtéri koncertre hívja a várost a Hősök terén augusztus 31-én. A Koncert a békéért című hangverseny a zene eszközével kíván felszólalni a béke, a tisztelet, a barátság és a szeretet mellett. A program Bach, Mahler és két kortárs zeneszerző műveiből áll, a BFZ muzsikusaihoz pedig ezúttal ukrán, orosz, izraeli és palesztin vendégművészek is csatlakoznak, akik közös fellépésükkel tanúsítják, hogy a zene képes a kölcsönös félelmek és bizalmatlanság enyhítésére.

Szeptember 1., vasárnap

Róth Szalon – Fesztbaum Béla estje

Csodaszép szalon, megkapó dallamok, szecessziós műtárgyak és egy nyugalmas vasárnap délután: ezt ígéri a Róth Szalon eseménysorozata a Róth Miksa Emlékház és Gyűjteményben. Róth Miksa és családja egykori otthonában szeptember 1-jén – rövid irodalmi műtárgyséta után – Fesztbaum Béla színművész Kosztolányi írásaiból készült, A léggömb elrepül című előadásából hallhatunk részleteket.

LADYFEST Budapest 2024

A Gólyában augusztus 31. és szeptember 1. között a nőké lesz a főszerep, ugyanis ekkor tartják meg a Ladyfestet, ami egy underground zenei és művészeti feminista fesztivál alkotó nők, illetve részben vagy egészben női formációk számára. A cél a zenekarok, alkotók bemutatkozása mellett a közönség és közösségépítés, a női szolidaritás tereinek építése. A koncerteket a fesztiválon művészeti programok, előadások és tematikus beszélgetések, workshopok egészítik ki.

SÁLOM UTCA – kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztivál

Az Európai Unió minden szeptember első vasárnapján ünnepli az Európai Zsidó Kultúra Napját. Ezen a napon a 7. kerület legrövidebb utcájában, a Csányi utcában számos kültéri installációban mutatják be a kortárs zsidó kulturális és művészeti életet. Egész nap ingyenes programokkal várnak minket, lesznek többek között színházi produkciók, megmlékezések, beszélgetések és kreatív gyerekprogramok.