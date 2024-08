Megjelent a 2024/2025-ös szakképzési tanév rendje

A Magyar Közlönyben megjelent jogszabály értelmében az első tanítási nap 2024. szeptember 2-a, az utolsó pedig 2025. június 13-a lesz a szakképzésben. Az évközi szünetek és az érettségi vizsgák időpontjai azonosak a köznevelési tanév rendjével.

Az idei már a második tanév lesz, hogy önálló jogszabály határozza meg a tanév rendjét a szakképzésben. A közneveléstől eltérően a szakképzésben tanulók duális képzésben részvétele és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő szakképzési naptár kialakítását.

A szakképzésben a 2024/2025-ös tanévben a tanítási év 2024. szeptember 2-től (hétfőtől) 2025. június 13-ig (péntekig), az utolsó évfolyamon 2025. május 2-ig (péntekig) tart. Ami a tanévközi szüneteket illeti,

A tanítási év a szünetek figyelembevételével 176 tanítási napot jelent majd, melyen felül az oktatói testület négy munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap pedig kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanítási év első féléve 2025. január 17-éig tart. A rendelet értelmében az előrehozott érettségi vizsgát tevő 12. évfolyamos technikumi szakmai oktatásban részt vevő tanulók közismereti oktatása május 2-án lezárul, és az így felszabadult időkeret a továbbiakban az érettségire történő egyéni vagy csoportos felkészülést szolgálja.

Az új szakképzési rendszerben keresletorientált, korszerű oktatást kapnak a tanulók, folyamatosan emelkednek az oktatói bérek és nő a szakképzésbe jelentkezők száma. 2024-ben is a legtöbben a technikumokat választották az általános iskola nyolcadik osztályát követően. Az a tény, hogy manapság tízből hat fiatal választja a szakképzést, annak is köszönhető, hogy a 2020-ban megújult szakképzési rendszer jobban felkészít a munkaerőpiaci igényekre, ösztöndíjakkal támogatja a fiatalokat. A szakképzési tanév rendje ezen gyakorlatorientált szakképzési igényekhez is megfelelő kereteket biztosít