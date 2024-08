„A hatalom kivillantotta szuvas vicsorát” – diákok és szülők tüntetnek a gimnáziumnál, amelynek kirúgták az igazgatóját

Cikkünk frissül...

Miközben egy magánszemély tüntetést szervezett szeptember 2-re a Belügyminisztérium épülete elé, hogy másokkal együtt kifejezzék felháborodásunkat miután minden jogi alap nélkül felmondtak Mészáros Csaba igazgatónak, két másik magánszemély spontán demonstrációt szervezett szerdán 19 órára a Madách Imre Gimnázium kapuja elé is.

Az esemény Facebook-oldalán azt írták, hogy szeretnék egy békés tüntetés formájában azonnal kifejezni egyet nem értésünket. Az Index a helyszínről követi és tudósítja az eseményeket.

A demonstráció hivatalos kezdete előtt pár perccel több tucat tüntető gyülekezett a Madách Imre Gimnázium előtt. A Barcsay utca ezen szakaszán leállt az autóforgalom.

20:33 A gimnázium előtti terület lassan kiürül, a demonstráció véget ért. A rendőrök újranyitották az autóforgalom elől lezárt útszakaszt.

20:06 A tüntetők egy része már elhagyta a helyszínt, de sokan még üzeneteket ragasztanak a gimnázium bejáratánál, néhányan pedig mécsest és pár fáklyát is meggyújtottak.

19:57 A beszédek után az egyik szervező megköszönte a részvételt, majd jelezte, hogy aki szeretne, hagyjon üzenetet az iskola bejáratánál a menesztett igazgatónak címezve.

19:45 Felszólalt Madarász Éva színművész is, aki a Madách Imre Gimnáziumról szóló írást olvasta fel. A színművész többek között kijelentette, hogy sem az igazgató, sem az iskola, sem a diákok nem ezt érdemlik. „Nem lehet 150 év szellemiségét egyetlen határozattal sárba tiporni. A Madách mindig is a szabad gondolkodás fellegvára volt, nem engedhetjük, hogy ez ne legyen így többé” – jelentette ki. A tüntetők ezután újra rákezdtek a „Nem hagyjuk, nem hagyjuk” rigmusra.

19:37 László Panna volt madáchos diák úgy vélekedett, hogy az elmúlt évtizedekben a tanároknak és az igazgatóknak egyre nagyobb ellenszélben kellett helyt állniuk, a Madách ezeket az akadályokat vette, a diákok pedig kiálltak a tanáraikért, ahogy azt most is teszik. „Komolyan 2024-ben tiltjuk be a telefonokat? Ne bohóckodjunk már” – jelentette ki a felszólaló, majd hozzátette, szinte biztosan valamennyiünk munkájában és privát életében is nagy szerepet játszik a digitalizáció. László Panna egyetlen utat lát: az igazgató kerüljön vissza a pozíciójába, Pintér Sándor pedig kérjen bocsánatot.

19:29 Szépvölgyi Eszter, a gimnázium diákja arról beszélt felszólalásában, hogy a legújabb rendelet ellentmondásos például azzal a döntéssel, hogy laptopokat adtak az iskoláknak, ráadásul az online oktatás miatt már korábban részben digitalizálódtak.

19:24 Szabó Anita, az egyik madáchos diák édesanyja úgy fogalmazott, „a hatalom kivillantotta szuvas vicsorát, és az illetékes ököl oda csap, ahova köll”. A felszólaló arról is beszélt, hogy Mészáros Csaba menesztett igazgató csak ebben a rendszerben renitens, máshol a közoktatás megbecsült résztvevője lenne. A döntést igazságtalannak, aránytalannak és irracionálisnak nevezte.

Közben a tüntetők skandálni kezdték: „Nem hagyjuk, nem hagyjuk”.

19:12 A gimnázium egyik diákja beszédet mondott az eseményen. „Egy olyan intézményben nőhettünk fel, ahol nem hisznek a tiltásban” – mondta, majd leszögezte, hogy nem akarják elfogadni, hogy a Madách ne lehessen Madách többé, kiállnak a felmentett igazgató mellett. A rövid beszédet nagy taps fogadta.

Ki is Mészáros Csaba?

A menesztett igazgató, Mészáros Csaba történelem és földrajz szakos tanár, valamint 2000 óta a Madách Imre Gimnázium igazgatója. 2021-ben az iskolavezetői és pedagógiai munkája elismeréseképpen Bárczy István-díjat kapott, mely a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

Mészáros Csaba igazgatása alatt az intézmény az országos lista középmezőnyéből a tizedik helyre került fel. Számos programot és újítást valósított meg az elmúlt évtizedekben.

Mi történt?

Augusztus 8-án jelent meg a „nevelési-oktatási intézményekben a tiltott és használatában korlátozott tárgyak köréről, valamint a tárgyakra vonatkozó eljárásrend részletes szabályairól” szóló kormányrendelet, amely korlátozza a digitális eszközök használatát az iskolákban. Ennek egyik paragrafusa kimondja, az eszközök birtoklását és használatát az intézmény igazgatója szabályozhatja, így a budapesti Madách Imre Gimnázium úgy döntött, nem veszik el diákjaiktól az okostelefonokat.

A Belügyminisztérium ezután bejelentette, hogy azonnali hatállyal felmenti tisztségéből Mészáros Csabát, az iskola igazgatóját. „Egy jogszabályt be nem tartó, azzal nyíltan szembehelyezkedő vezető nem irányíthat állami intézményt. A Belügyminisztérium 2024. augusztus 28-án azonnali hatállyal felmentette a Madách Imre Gimnázium igazgatóját” – közölte a tárca.

A döntés nagy visszhangot kapott, szerda estére és hétfő reggelre is az igazgatót támogató demonstrációt szerveztek. Az ügyben megszólalt Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is, amikor úgy fogalmazott, hogy „a gimnázium döntését azért tartom helytelennek, mert az új szabályozás célja nem valamiféle technikaellenesség kinyilvánítása, mint azt a szabályozás kritikusai gondolják, hanem éppen a gyermekek védelme, jó iskolai teljesítményük feltételeinek biztosítása. Mára ugyanis világossá vált, hogy a kezdeti optimista várakozásokkal ellentétben nem az okoseszközök tanórai használatától javulnak a diákok digitális képességei”. A tantestület viszont „megdöbbenéssel és mélységes felindultsággal” értesült az igazgató menesztéséről.

