Megjelentek a pótfelvételi ponthatárai

A pótfelvételi ponthatárait augusztus 29-én, csütörtök délután hozták nyilvánosságra a felvi.hu-n. Azok a jelentkezők, akik a felvételi eljárás keretében megadták telefonos elérhetőségüket SMS-értesítést is kaptak arról, hogy sikerül-e a megjelölt szakra felvételt nyerniük. Az augusztus 7-i határidőig a tavalyihoz hasonló számban, 17 ezren adták be jelentkezésüket valamely felsőoktatási intézménybe.

Mint ismert, pótfelvételire csak azok adhatták le a jelentkezésüket, akik az általános felvételi eljárás során a listájukon szereplő szakok közül egyikre sem nyertek felvételt, vagy be sem adták jelentkezésüket.

A pályázatokat a felvi.hu oldalán, az E-felvételi rendszeren keresztül ügyfélkapus érvényesítéssel lehetett benyújtani július 30. és augusztus 7. között minden szükséges dokumentummal együtt, egy intézmény egyetlen képzésére, ugyan államilag térített és önköltséges formáját is meg lehetett jelölni. Ahova pályaalkalmassági vizsgát is előírtak, a hirdetményben közöltek alapján, azt a megadott időpontban kellett teljesíteni a jelentkezési határidőt követő hetekben.

A tavalyihoz hasonló esélyek

Idén a felsőoktatási ponthatárok július 24-ei kihirdetését követően 30 656-an nem kerültek be egy képzési helyre sem, ami csaknem azonos a tavalyi létszámmal, amikor is 17 456 diák pótfelvételizett. A felsőoktatási intézmények azokat a szakokat hirdetik meg a pótfelvételin, amiket a rendelkezésre álló kapacitásszám során a hagyományos felvételi eljárásban nem sikerült feltölteni. Alap-, osztatlan- vagy mesterképzési szakokra is lehet jelentkezni, többnyire költségtérítéses formában, de sok ösztöndíjas képzést is lehet találni a rendszerben. Az Oktatási Hivatal (OH) közlése szerint a pályázók háromnegyede alapképzésre, 15 százalék mesterképzésre akart bekerülni, az állami ösztöndíjas formát 44 százalék jelölte meg.

Az augusztusi eljárásban meghirdetett szakok és férőhelyek számában tavaly volt kiugró növekedés, míg korábban a legnagyobb egyetemek maximum 600 hallgatót vettek fel a tanévkezdés előtti hónapban, tavaly már 1500-as kapacitás számított náluk az átlagnak. Az utolsó pillanatban felvettek száma, már a múlt évben duplájára nőtt, a korábbi 6400-ról 11,800-ra. Most is hasonló eséllyel indultak a pótfelvételin a jelentkezők, ugyanis közel azonos számú képzési területet hirdettek meg.

Több ösztöndíjas képzésre lehetett bejutni

Önköltséges formában 15 szakterületre várt új hallgatókat 48 főiskola és egyetem, állami ösztöndíjjal 32 intézménybe lehetett bekerülni főként hiányszakmáknak számító, agrár, hitéleti, informatika, műszaki, orvos- és egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány és természettudomány képzési területekre, összesen több mint nyolcezer helyre.

„Munkaerőpiaci szempontból fontos képzési területet választott 65 százalékuk”– közölte a pótfelvételi jelentkezések lezárását követően a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára, Varga-Bajusz Veronika. Legtöbben valamelyik pedagógusképzést jelölték meg, összesen 4700-an, az államtitkár szerint ez a szám jóval meghaladja a legnépszerűbb gazdasági szakokra jelentkezőkét. A területen az óvodapedagógus és a gyógypedagógusképzés a legkeresettebb a felvételizők között.

Azoknál a szakoknál, amelyeket a hagyományos felvételi eljárásban is meghirdettek, a pótfelvételin sem lehetett alacsonyabb ponthatárokat meghúzni, a most megállapítottak így azonosak, vagy némileg magasabbak a július 24-einél.

Bár idén eltörölték a minimum ponthatárt, így költségtérítéses levelező képzéseknél lehetett találni rekordalacsony 78-as ponthatárt ( a Wekerle Sándor Üzleti Főiskola gazdaságinformatikus szakán), de a hagyományos eljárásban is a legnépszerűbb nem hiányterületek sorába tartozó állami ösztöndíjas nappali képzéseknél még mindig magas pontszámokat vártak el, a gazdálkodás és menedzsment szaknál 370 pont volt a küszöb, pszichológián 437 pont, kommunikáció szakon 395 pont, a jogászképzésre is aligha lehetett 403 pont alatt bejutni. A pótfelvételi eljárásban ezek a szakok, csak önköltséges formában voltak elérhetők, korábban írtunk arról, hogy a legnépszerűbb képzési területenként nagyjából milyen tandíjjal kell számolni.

A hivatal közlése szerint a benyújtott jelentkezés és a dokumentumok feldolgozottsága szerint számított pontszámok az E-felvételi Jelentkezések és pontszámok menüpontjában tekinthetők meg.

Pótfelvételi ponthatárok a topszakokon

Mutatjuk a legnépszerűbb szakok pótfelvételi ponthatárait, a többi a felvi.hu-n böngészhető. Az állami ösztöndíjas formában a korábbi évekhez hasonlóan idén is főként informatikai, pedagógiai és egészségtudományi területet lehetett augusztus utolsó napjaiban felvételt nyerni.

Gazdálkodási és menedzsment

Szegedi Tudományegyetem: 244 (ATK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 351 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem (PSZK): 274 (ANK)

Budapesti Corvinus Egyetem: 410 (ANK)

Kereskedelem és marketing

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 295 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem (KKK): 252 (ANK)

Debreceni Egyetem: 270 (ANK)

Pszichológia

IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (angol nyelven): 280 (ANK)

Pécsi Tudományegyetem (angol nyelven) : 386 (ANK)

: 386 Pannon Egyetem Humántudományi Kar: 389 (ANK)



Ápolás és betegellátás

Semmelweis Egyetem (ápoló) : 303 (ANA)

: 303 (ANA) Miskolci Egyetem (ápoló) : 224 (ANA)

224 Pécsi Tudományegyetem (ápoló): 320 (ANK)

Károli Gáspár Református Egyetem (ápoló): 236 (ANA)

Mérnökinformatikus

Szegedi Tudományegyetem: 425 (ANA)

Pécsi Tudományegyetem: 300 (ANK)

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar : 380 (ANK)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: 340 (ANA)

Miskolci Egyetem: 351 (ANA)

Jogász

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 403 (ONK)

Debreceni Egyetem: 308 (ONK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 281 (OLK)

Pénzügy és számvitel

Budapesti Gazdasági Egyetem: 280 (ANK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 384 (ANK)

Pécsi Tudományegyetem: 293 (ANK)

Kommunikáció és médiatudomány

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 341 (ANK)

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 396 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 258 (ANK)

Nemzetközi gazdálkodás

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 398 (ANK)

Budapesti Gazdasági Egyetem: 274 (ANK)

Debreceni Egyetem: 297 (ANK)

Programtervező informatikus

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 287 (ANA)

Szegedi Tudományegyetem: 438 (ANA)

Miskolci Egyetem: 265 (ANA)

Óvodapedagógus

Apor Vilmos Katolikus Főiskola: 224 (ANA)

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem: 356 (ANA)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (angol nyelven): 352 (ANA)

Károli Gáspár Református Egyetem: 208 (ANA)

Az elért eredményről értesítést is kapnak azok a jelentkezők, akik ehhez megadták mobilszámukat az E-Felvételi rendszerében, ahol a felvételt nyertek a besorolási határozatot is olvashatják. Ez a Hivatalos iratok menüpontjából tölthető le, ebben a jogorvoslati lehetőségekre is kitérnek, amire a dokumentum kézhezvételét követő 15 napon belül van lehetőség.

Az OH tájékoztatása szerint a jelentkezők e-mailben értesítést kapnak minderről. A beiratkozással kapcsolatos információkat a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban azok, akik elérték a megjelölt ősszel induló képzéshez előírt ponthatárt.

(Borítókép: Alberto Ortega / Europa Press / Getty Images)