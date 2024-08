Várkonyi Andrea elmondta, mi adja a legnagyobb szabadságot

Várkonyi Andrea köszöntőjében kiemelte, bár már a nyolcadik konferenciát rendezi meg az alapítvány, számára ez az első a kuratórium elnökeként, hiszen pár hónapja vehette át ezt a szerepet. Jelezte, nem szokott olyan feladatokat elvállalni, amelyekkel nem tud azonosulni, kizárólag olyanokban vesz részt, amelyekhez tud kötődni.

Mint mondta, maga is oktatott a szegedi egyetemen, de még fontosabbnak tartja azt, hogy az egész életét végig tanulta. Három egyetemi diplomát szerzett – egészségügyi közgazdász, orvos, pszichológus –, három nyelvvizsgát tett, és a mai napig mindig tanul valamit.

Ennek az az oka, hogy élete során rájött – és ezt próbálja 17 éves lányának is átadni –, hogy a legnagyobb szabadságot a tanulás adja. A tanulással érhetik el a fiatalok, hogy a későbbiekben csak olyan dolgokat csináljanak, amiket szeretnek, és annál boldogabb érzés nincs, mint ha valaki abban dolgozik, amit szeret – foglalta össze.

Az MTI beszámolója szerint Várkonyi Andrea arról is beszélt, hogy meg kell teremteni az időt a tanulásra, és ha anyagi nehézségek vannak, azokban tud segíteni például alapítványuk is a fiataloknak. A kuratóriumi elnök jelezte: a konferencia programjában igyekeztek olyan aktuális témákat válogatni, amelyek érdeklik a fiatalokat. Lesz szó kriptovalutákról, űrtechnológiáról, és a külföldi egyetemeken való tanulásról is.

Mészáros Lőrinc is üzent

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa kijelentette, Magyarország legnagyobb magánvállalatának kötelessége a társadalmi felelősségvállalásban részt venni. Emlékeztetett, hogy lokálpatriótaként a Vál-völgy térségében először az egyetemre-főiskolára járó diákokat támogatták, majd középiskolai ösztöndíjat és általános iskolai ösztöndíjat is alapítottak.

Bejelentette, hogy a 2024–2025-ös tanévre az alapítvány tavalyi ösztöndíjainak emelését kezdeményezi. A korábbi 4,5-ös átlag felett havi 150 ezer helyett 175 ezer forintot, 4-4,5-ös átlag között havi 120 ezer forint helyett 150 ezer forintot, és 4-es átlagig havi 100 ezer forint helyett 125 ezer forintot kaphatnak így a fiatalok.

Mészáros Lőrinc hangsúlyozta, a kihívások – koronavírus-járvány, ukrajnai háború, a gazdasági és energiaválság – ellenére a Mészáros Alapítvány nemhogy csökkentette, hanem növelni tudta a fiatalok támogatását. Az alapítvány az elmúlt négy évben hétmilliárd forintot fordított karitatív célokra.

Megjegyezte: az alapítvány által a fiataloknak adott támogatások mellett a High-Tech Suli programban számos iskola digitális fejlesztéseihez járultak hozzá, a Pro Filii Alapítvány évente milliárdos nagyságrendben nyújt támogatást a rászorulóknak.

A konferencia nyitóelőadásában Constantinovits Milán, az Mathias Corvinus Collegium szakmai főigazgató-helyettese arról beszélt, hogyan lehet a gyorsan változó világban – ahol a technológiai és társadalmi peremfeltételek nagy sebességgel módosulnak – jövőt építeni, közösségre támaszkodva karriert építeni.