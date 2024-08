Vona Gábor: A legnagyobb illúzió az, hogy „csak Magyar Péter” és „csak a Tisza”

Vona Gábor az ATV Egyenes beszéd augusztus 13-i műsorában a Tisza Párttal összefüggésben arról beszélt, új ellenzék születik, de még csak körvonalazódik, hogy az milyen lesz. Saját pártját, a Második Reformkort polgári centrumpártnak nevezte, majd azt is mondta, van választói igény egy olyan pártra, amely „képes a Tiszát szabályozni”. Mint kifejtette, 2026-ban nem elég a vezérváltás, a kormányváltásnak „többarcúnak kell lennie”.

Vona Gábor szerint a 2RK polgári centrumpártként olyan pluszt, olyan biztosítékot és garanciát tud nyújtani, ami hozzájárulhat a kormányváltás, valamint a kormányzás sikeréhez. Azt is mondta, hogy nagyon keveset tudni a Tisza Párt programjáról, Magyar Péter személyével kapcsolatban is nagyon sok aggálya van, túlságosan forrófejűnek tartja, és sokszor túlságosan felelőtlenül viselkedik.

Most olyan szériában van, amikor azt gondolhatja magáról, hogy a sors az örök győztesnek szemelte ki, csak ilyen ember nincsen

– tette hozzá. A pártelnök hangsúlyozta, hogy nem lenne jó cseberből vederbe esni 2026-ban, a populista Fidesz-kormány helyett ne egy populista Tisza-kormány jöjjön, hanem olyan kormánykoalíció, amelyben a 2RK képviselni tudja a higgadtságot, amire szerinte a magyar közéletnek szüksége lenne.

Az ATV Start augusztus 19-i műsorában Vona Gábor kijelentette, a 2RK tud arra garanciát adni, hogy ne vezérváltás, hanem rendszerváltás legyen. Megjegyezte, hogy egy személy, egy párt nem tud egyedül rendszerváltást végrehajtani. De például azt is mondta, hogy „nem a 2RK-nak van szüksége a Tiszára, hanem majd a Tiszának lesz szüksége a 2RK-ra.”

Veszélyes illúziók és valódi rendszerváltás

Az Indexnek a Második Reformkor elnöke azt mondta, a Magyar Péter-jelenségről két videót is készített a választási kampány idején, és azt a megállapítást tette, hogy az ellenzék kettészakadt ó- és újellenzékre, de ezt szükségszerűnek és jónak tartja.

A kettő között az a különbség, hogy előbbi – a DK dominanciájával – akadálya a kormányváltásnak, akarva vagy akaratlanul a NER-t tartják fenn, az utóbbi viszont új esélyt, lehetőséget képezhet a változásra. Ebben nyilván a Tisza a domináns szereplő, de ha egyedül marad az új-ellenzéki térfélen, akkor az a kormányváltás és utána egy stabil kormányzás szempontjából sem jó. Az előbbihez minden szavazatra szükség lesz, az utóbbihoz pedig minden tapasztalatra. A Tisza egyedül egyikre sem képes. Két tény van, amit meg kell érteni mindenkinek, a 2RK-nak is, a Tiszának is, mindenkinek. Az első tény: Magyar Péter nélkül jelenleg nem lehet kormányt váltani. A második tény: csak a Tisza egyedül nem tud rendszert váltani. Erre a két tényre kell megtalálni a megfelelő politikai választ a következő egy-másfél évben. Mi nyitottak vagyunk rá

– fejtette ki lapunknak Vona Gábor.

Az ATV Startban arról is beszélt, hogy a Második Reformkor szeretné „szétrombolni” a tiszapárti szavazók illúzióit, „mert sok illúzió van a Tisza Párttal kapcsolatban”. Kérdésünkre, hogy pontosan mit ért ezalatt, úgy fogalmazott,

Orbán Viktor olyan szinten kiüresítette a demokráciát és fojtotta le a változás lehetőségét, hogy az ellenzéki oldalon sokaknak már mindegy, hogy ki és hogyan, csak váltsa le Orbánt. Ez érthető, de veszélyes illúziókat teremt. A NER-t ugyanis nem csak leváltani kell, hanem utána a helyére is rakni valamit. Nem vezérváltásra, hanem valódi rendszerváltásra van szükség. Egy rendszerváltást nem egy személy vagy egy párt szokott megvalósítani, hanem több személy és több párt. A legnagyobb illúzió tehát az, hogy »csak Magyar Péter« és »csak a Tisza«.

A Második Reformkor elnöke szerint, ha ezzel az illúzióval nem lesz leszámolva, akkor második NER jön a második reformkor helyett:

„Emlékezzünk 2010-re, amikor a Fidesztől sokan a demokrácia helyreállítását várták, és nem érezték a »csak a Fidesz!« jelszó mögötti veszélyt. Mi lett belőle? Minden nap láthatjuk. Most figyeljünk jobban! Ezért kell a »Tisza-szabályozás«, ami azt jelenti, hogy ne cseberből vederbe, hanem cseberből mederbe kerüljön ez az áradás. Tudom, hogy amikor erről beszélek, nem tetszik a Tisza keménymagjának, de ez nem is nekik szól, ők most érzelmi hullámvasúton vannak. Annak a többségnek beszélek, aki mindazt, amiben most vagyunk, képes józan és hideg fejjel megvizsgálni és végiggondolni.”

„Közös stratégia kell a one-man-show helyett”

Arra a kérdésünkre, miért gondolja úgy, hogy egy párt nem tud egyedül rendszerváltást végrehajtani, Vona Gábor a következőt válaszolta:

A politikában vannak nagy meglepetések, mint a Tisza tavaszi áradása is volt. De azért előbb-utóbb mindig minden visszatér a normális állapotába, és az olyan törvényszerűségeket nem lehet megkerülni, minthogy stabil szervezettség nélkül nincs stabil politika. A Tisza hirtelen felfutása a sok tisztességes és jó szándékú ember mellett kalandorokat és félnótásokat is odavonz. Semmiféle konteósság nem kell ahhoz, hogy tudjuk, a Fidesz már most készül erre a gyengeségre. Én ezt átéltem anno a Jobbik felfutása után. Sok értékes tapasztalatom van erről. Ha tényleg a rendszerváltás a cél, akkor egyszerre kell zárni az óellenzék szereplői és az alkalmatlan személyek felé, másrészt nyitottnak lenni az újellenzéki pártok – ide sorolom a Kutyákat, a Tiszát és a 2RK-t –, valamint új és friss civilek felé. Végül meg kell találni a 106 választókerületben a jelölteket. Közös stratégia kell a one-man-show helyett.

A Második Reformkor elnökének meggyőződése, ha a Tisza Párt azt szeretné, mint amit a saját szavazói, vagyis valódi rendszerváltást, akkor szüksége lesz partnerekre. „Nem politikai egyesülésről vagy pártszövetségről beszélek, hanem együttműködésről a rendszerváltásért. A 2RK mint polgári centrumpárt a józan és higgadt komponenst tudja hozzátenni a rendszerváltók szövetségéhez. Ez pedig nagyon fontos elem” – jegyezte meg Vona Gábor.

Ugyanakkor azt is hozzátette, természetesen a választók döntenek el mindig mindent, de a pártok azért vannak, hogy megtegyék a maguk ajánlatát a támogatásért cserébe. „A 2RK a polgári centrumot fogja megképezni, egy pártot, ami a törzsi háborúskodás helyett a középosztály szélesítésének hosszútávú programját képviseli. Ahogy mondtam, nem elég leváltani a NER-t, utána a helyére is kell tenni valamit. A Tisza párt egyedül nem tudja a Fideszt leváltani. Ezért a 2RK egyrészt garancia egy sokkal szélesebb rendszerváltó akaratra, másrészt egy stabilabb kormányzásra” – hangsúlyozta a pártelnök.

Tettvágy és kikosarazás

A Második Reformkor június 9-én csak az európai parlamenti választáson mérette meg magát, mandátumot nem szereztek, 0,68 százalékos támogatottságot értek el, ami csaknem 31 ezer (30961) szavazót jelent. Arról, hogy miként látja 2026-ig a 2RK növekedési potenciálját, Vona Gábor azt mondta, a nyarat belső beszélgetésekre, valamint építkezésre szánták, levonták a konzekvenciákat, megkeresték a hibákat és az erősségeket. „A csalódottságot leporoltuk és tiszta lelkiismerettel, tettvággyal és alázattal építkezünk tovább” – jelentette ki.

Szeptember 14-én tisztújítást tartanak, a pártelnök szerint a Második Reformkor története még csak most kezdődik. „Ahogy a 2023-as megalakuláskor is mondtuk, mi nem a következő két évet akarjuk megnyerni magunknak, hanem az egész 21. századot a magyarságnak” – mondta lapunknak Vona Gábor.

A Tisza Párt elnöke az Egyenes beszéd augusztus 14-i műsorában elutasítóan nyilatkozott arról, mit gondol Vona Gábor kijelentéseiről.

Nem tisztem, hogy egy 30 ezer szavazatot kapott, 0,6 százalékot elért párt elnökének a felajánlkozására reagáljak, miközben mi az Orbán-kormány leváltására készülünk

– fogalmazott Magyar Péter. Egy augusztus 25-i Facebook-bejegyzésében pedig egyértelművé tette, nem kíván összefogni más pártokkal, és azt írta, hogy a Tisza Párt helyi és országos szinten is önállóan politizál, „csak a magyar emberektől kér felhatalmazást a hatalmi elit leváltására”.

(Borítókép: Vona Gábor 2024. július 13-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)