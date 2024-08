Egy református lelkész bírálta Balog Zoltánt, elvették a szolgálati autóját

Elvették Csűrös András gyömrői református lelkész szolgálati autóját, miután kritizálta Balog Zoltán püspököt. A lelkész még februárban – amikor kiderült, hogy Balog is érintett a kegyelmi botrányban – jelentette be, hogy jövedelme egy részét egészen addig felajánlja a bicskei pedofilügy áldozatainak, amíg Balog nem mond le. A lelkész megbüntetése azonban nem egyedi eset, korábban több egyházi kötődésű személyt is kirúgtak, amiért kritizálni merészelték a püspököt.