A repülőtér névadása sokunk emlékezetében úgy él, mintha tegnap lett volna, de kevesen tudják, hogy a történet valójában az 1700-as években kezdődik. Ekkor települt Magyarországra Franz Mayer bajor serfőző, később pedig fia, Mayerffy Xavér Ferenc kibérelte a Vecsés és Rákoshegy közötti dombokat, és beültette azokat szőlővel.

A helyiek a sikeres és rokonszenves bérlőről nevezték el a területet Ferihegynek, majd – mintegy kétszáz évvel később – 1942-ben itt kezdődött meg a budapesti repülőtér építése.

A Budapest Airport sajtóközleményében arra is emlékeztetett, hogy a II. világháború ugyanakkor közbeszólt, és a repülőtér ünnepélyes átadása végül a tervezettnél későbbre, 1950. május 7-ére esett. A magyar polgári légiközlekedés központja ekkor a helyi hagyományoknak megfelelően Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtérként vonult be a köztudatba, amely jövőre ünnepli 75. születésnapját.

Több mint fél évszázaddal az átadás után megszületett az igény, hogy olyan névvel fémjelezzék a magyar főváros repülőterét, amely méltó módon viszi hírét Magyarország kapujának. 2011-ben, a világhírű magyar zeneszerző születésének 200. évfordulóján az Országgyűlés arról döntött, hogy a budapesti repülőtér viselje Liszt Ferenc nevét, megemlékezve Magyarország és egész Európa kulturális örökségének egyik kiemelkedő alakjáról. Az új elnevezés egyúttal magában rejti a repülőtérnek helyet adó terület földrajzi nevét is.

Több fontos évfordulót is tartogat a jövő év

Ahogyan a zene, és a világhírű zeneszerző, Liszt (aki maga is nagy utazó volt, és szinte minden európai nagyvárosban megfordult) örökérvényű remekművei, úgy az utazás is összeköti a világ minden szegletében élő embereket. Magyarország kapujának 75 éves fennállására a Budapest Airport 2025-ben kulturális rendezvénysorozattal készül, amely egyben a névadó Liszt Ferenc munkásságának is emléket állít. A jövő év ráadásul egy másik fontos évfordulót is tartogat e tekintetben: 175 éves lesz a zeneművész egyik leghíresebb darabja, a Szerelmi álmok (Liebesträume).

A VINCI Airports számára mindig is fontos volt, hogy az általa üzemeltetett repülőterek megőrizzék és képviseljék az adott országra jellemző unikális értékeket és hagyományokat. Épp ezért a jövő évünk egyik legfontosabb fókuszpontja a fejlesztések és a magas színvonal fenntartása mellett az időtálló értékeknek, Liszt Ferenc életművének és a repülőtér 75 éves fennállásának méltó megünneplése, a magyar kultúra és a légiközlekedés éltetése

– mondta Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója.

A rendezvénysorozat részleteivel kapcsolatban a Budapest Airport a későbbiekben ad tájékoztatást.