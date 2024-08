Vona Gábor a NAV elnökénél érdeklődött a titokzatos leggazdagabb magyar ügyében

Ahogyan arról az Index is beszámolt, egy rejtélyes üzletember papíron letaszította az ország leggazdagabb emberét, Mészáros Lőrincet a trónjáról. A titokzatos részvényes, T. János György 3,5 ezer milliárd forintnyi vagyont pakolt a vállalataiba, és vagyona alapján tizenötször gazdagabb Mészáros Lőrincnél, sőt papíron ő a világ 36. leggazdagabb embere.

A gyanús vállalkozó feltűnése miatt a Második Reformkor elnöke, Vona Gábor nyílt levélben fordult a NAV elnökéhez, Vágujhelyi Ferenchez a Facebook-oldalán. A politikus a nyílt levél mellett hivatalos úton is érdeklődött az ügyről, de mivel úgy látta, hogy a leggazdagabb magyar kérdése „széles társadalmi érdeklődésre tart számot és a közvélemény tájékoztatása is fontos lenne”, ezért döntött úgy, hogy közösségi oldalán is közzéteszi levelét.

Joggal merül fel a közvélemény előtt a kérdés, ha ezek a vállalkozások ilyen irdatlan mértékű vagyonra tettek szert, akkor miért nem szerepelnek a legnagyobb adózók felsorolásában?

– szögezi neki a kérdést Vona Gábor a NAV elnökének, majd hozzáteszi, hogy örülnek, ha ilyen gazdag honfitársaink is vannak, de akkor lennének igazán boldogok, „ ha nem a semmiből bukkannának elő, hanem a társadalom és a hazai gazdaság irányába érzékelhető hasznosságukból adódóan már réges-régen ismertek lennének”.

Kérdezem tehát Tisztelt Elnök urat, T. János György gazdálkodó szervezetei fizetnek-e Magyarországon adót, ha pedig nem, akkor működésük kapcsán felmerülhet-e adóelkerülés?

– zárja levelét a Második Reformkor elnöke.