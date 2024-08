Ekkora nyugdíjemelésre lehet számítani jövőre

Varga Mihály pénzügyminiszter az Inforádiónak adott csütörtöki interjújában elmondta, hogy 2024-ben 3,7 százalékkal számolnak az átlagos pénzromlás tekintetében, 2025-ben pedig 3,2 százalékkal. A miniszter szerint ezekhez az inflációs számokhoz egy moderáltabb kamatpálya tartozhat – írja a Portfolio.

A kormány tavasszal még 4,2 százalékos átlagos inflációt várt 2024-re, 2025-re pedig 3,6 százalékot.

Hivatalosan novemberben nyújtja be a költségvetést a kabinet, melyben szerepel majd a legújabb GDP-növekedési és inflációs előrejelzés, és akár még a 3,2 százalékos inflációs prognózis is változhat, ugyanakkor ha a kormány a 2025-ös költségvetést ezzel az átlagos inflációval tervezi, akkor a nyugdíjasok is ekkora nyugdíjemelésben részesülhetnek majd.

Mindez azt jelentheti, hogy az átlagnyugdíj összege 2025-ben 238 400 forint körül lehet, tehát 7400 forinttal kaphatnak többet havonta a nyugdíjasok, ami éves szinten 89 ezer forintnyi pluszjövedelmet jelent, ami a kormánynak 190 milliárd forintnyi extra kiadással jár.

Ugyanakkor a kabinet tavasszal azzal számolt, hogy 2025-ben 7,6 százalék lesz a dolgozók jövedelmének emelkedése, tehát a nyugdíjak leszakadása a fizetésektől tovább folytatódik.