Betiltották a félmeztelen sportolást az egyik budai sportpályán

Módosította az I. kerületi Czakó utcai sportpálya házirendjét az intézmény új igazgatója. A szabályok értelmében a férfiaknak tilos póló nélkül, míg a nőknek topban sportolniuk. A döntésen sokan felháborodtak, így csaknem 120 aláírást gyűjtöttek össze a szigorítás ellen. V. Naszályi Márta, a kerület polgármestere a szeptemberi testületi ülésen egy javaslatot is benyújt, hogy a sportpályahasználók véleményét képviselje.

Az I. kerületi Czakó utcai sportpálya új igazgatója öltözködési előírással egészítette ki a házirendet. A módosításban megtiltja, hogy a szabadtéri futópályán a férfiak póló nélkül, félmeztelenül sportoljanak, míg a nőknek nem lehet olyan topban futniuk, amely a hasukat nem takarja – írja a Blikk.

Az önkormányzati intézmény vezetője azzal indokolta a döntést, hogy a sportpályán lévő diákokat zavarhatja a női has, és fedetlen férfi felsőtest látványa. A szigorral sokan nem értenek egyet. Az egyik törzsvendég, Lafferton Zsolt aláírásgyűjtésbe kezdett, hogy ne legyen kötelező a pólóviselés a pályán, hiszen ezt korábban sem írta elő a házirend. Érvelése szerint még az idei párizsi olimpián is hasonló öltözetben jelentek meg a női sportolók. A kezdeményezéshez már közel 120 ember csatlakozott. A törzsvendég a Budavári Önkormányzathoz fordult segítéségért, majd eljuttatta az aláírásokat is.

V. Naszályi Márta, a kerület polgármestere (Várunk Egyesület–DK–MSZP–Párbeszéd – Zöldek–Momentum–MMN) augusztus elején Facebook-oldalán indított szavazást a témában. A válaszadók közel 84 százaléka szerint engedélyezni kell, hogy a sportpályán a férfiaknak félmeztelenül, míg a nők atlétikai topban sportolhassanak.

A portál megkeresésére V. Naszályi Márta elmondta, hogy „a kerületi sportpálya feladata az, hogy elsősorban a kerületiek számára minél színvonalasabb, minél változatosabb és ingyen elérhető szabadidős és sportolási lehetőséget nyújtson”. Hozzátette, hogy a szeptemberi testületi ülésre javaslatot nyújt be, hogy képviselje a sportpályahasználók véleményét, és kezdeményezi a Czakó utcai Sportközpont házirendjének módosítását is.