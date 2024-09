A baleset Szekszárd határában, a 6-os és a 63-as utak kereszteződésében történt. A kereszteződésben a skodát vezető kántor nem adott elsőbbséget és kikanyarodott a 6-os főút felől érkező jármű elé.

Az érkező jármű megpróbálta elkerülni a balesetet, de az ütközést nem sikerült elkerülnie. A balesethez mentőhelikopter is érkezett,

az újraélesztés 15 percig tartott, a kántor életét azonban már nem sikerült megmenteni.

A halálos baleset áldozata Ágoston Imre 1951-ben született és 1995-ben költözött Erdélyből Magyarországra, és azóta látta el a kántori szolgálatot a szertartásokon. Nyugdíjba vonulása után továbbra is segítette munkájával a közösséget a környékbeli templomokban és temetőkben.

Ha a főállású kántornak helyettesítésre volt szüksége, akkor Ágoston Imre töltött be a helyét, és most is egy ilyen helyettesítésről tartott haza amikor a szerencsétlenség bekövetkezett