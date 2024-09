Még nem sikerült Orbán Viktornak az áttörés, visszapattant az álomhatárról a kormányfő

A legnépszerűbb, legtöbb fiókkal rendelkező közösségi oldalon a miniszterelnök előnye megkérdőjelezhetetlen. Az élen tehát nincs nagy változás: Orbán Viktor továbbra is háromszor több követővel rendelkezik a Facebookon, mint a második Vona Gábor (2RK). Igaz, a kormányfő nem lehet maradéktalanul elégedett, mert augusztusban sem sikerült áttörnie az 1,3 milliós álomhatárt.

Pedig a Socialblade.com adatai szerint augusztus 18-án már csak alig 1150 új követő kellett volna neki ehhez, egészen addig folyamatosan növelte táborát, az állami ünneppel egy időben viszont csökkenésnek indult. Sőt a hónap végére már a korábbinál is rosszabbul áll, a július végi állapotokhoz képest mintegy 300 lájkolót veszített.

Ungár Péter maradt társelnök

A már említett Vona Gábor ennél is többet esett, több mint ezren „pártoltak” el tőle. A harmadik helyezett Magyar Péter (Tisza Párt) ugyan gyűjtött több mint 10 ezer követőt, de még így is igencsak le van maradva Vonától. Az utánuk következők inkább estek, mint nőttek, a nemrég pozíciójában megerősített Ungár Péter (LMP) társelnök is csak öt lájkolóval növelte követőtáborát, feltételezhetően nem mindenki örült a maradásának.

Ami a többieket, a tabella hátsó felét illeti: Adorján Béla, a Jobbik nemrég megválasztott elnöke kvázi továbbra is az ismeretlenség terében lebeg, hiszen követői számát egy hónap alatt mindössze nyolc emberrel tudta növelni. Igaz, ő legalább növelte, előtte többen is veszítettek a feliratkozókból, így például Szabó Rebeka (PM) és Tompos Márton (Momentum) is. Kovács Gergely a Kétfarkú Kutyáktól viszont továbbra is növeli táborát, és hamarosan beérheti Tompost is.

Toroczkai László (Mi Hazánk) hiába próbálta elérni Facebook-oldala visszaállítását Dávid Dóránál, a Tisza Párt képviselőjénél – egykori Meta-jogtanácsosnál –, nem sikerült neki.

Pihenőidőszak az X-en

A Mi Hazánk elnöke ehelyett az X-en vigasztalódhat, hiszen ott ő rendelkezik a második legtöbb követővel, már több mint 41 ezren kíváncsiak rá Elon Musk platformján. Itt továbbra is Orbán Viktor vezet, ám a korábbi hónapok jelentős növekedésével ellentétben augusztusban lelassult a miniszterelnök oldalán a feliratkozási lendület. Így is 390 ezer fölé nőtt az X-en a kormányfő tábora. A lassulás egyértelműen a kormányfő aktivitásával, pontosabban annak nyaralása miatti hiányával függhet össze, hiszen Orbán augusztusban mindössze háromszor posztolt az X-re, az utóbbi két hétben meg egyetlenegyszer sem.

A sport hozza a lájkokat

Az Instagramon az élen állók közül mindössze Orbán Viktor (218 ezres tábor), valamint Magyar Péter (116 ezres tábor) tudott növekedni. Érdekes módon mindketten a legutóbbi posztjukat a paralimpiai aranyérmesnek, Konkoly Zsófiának szentelték, feltehetően ez hozta meg a kedveléseket. A többiek a listán inkább estek, mint nőttek.

A TikTokon már közel a határ

Orbán Viktor a TikTokon is szépen gyűjtögette a követőket, és itt is rendkívül közel került egy újabb határhoz, a 200 ezreshez, mindössze pár száz feliratkozó választja el ettől, azaz szeptemberben minden bizonnyal átlépi a határvonalat. A második Toroczkai László is növelte táborát, bár szerényebben. Nagyon belehúzott viszont Magyar Péter, aki már csak pár százzal van lemaradva a harmadik Márki-Zay Pétertől (Mindenki Magyarországa), hamarosan pedig felléphet a TikTok-dobogóra.

Videóban könnyebb átadni az üzenetet

A Tisza elnöke a YouTube-on ugyanakkor még nagyobb babérokra törhet. A videómegosztó platformon Toroczkai László még betonbiztosan őrzi első helyét a legtöbb követővel rendelkező pártelnökként, de növekedési üteme lelassult, jelenleg 227 ezren iratkoztak fel rá. Magyar Péter pedig videóival jelentős táborra tett szert, már 141 ezresre nőtt. A többiek jócskán lemaradva követik az élen állókat. Orbán Viktor átlépte az 50 ezres határt, de még előtte van kicsivel Vona Gábor és Márki-Zay Péter is. Ők előszeretettel használják a felületet üzeneteik átadására. A többi pártelnök közül még talán Gyurcsány Ferenc (DK) az, aki aktívabbnak mondható a portálon.

