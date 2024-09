Puzsér Róbert rövid bejegyzésben tette közzé, hogy folytatódik az Önkényes Mérvadó, amely múlt szerdáig a Spirit FM-en szerepelt. Azonban akkor különösebb indoklás nélkül lekerült a műsorról, melyről a műsorvezető így írt:

Az ATV–Spirit FM cégcsoport úgy döntött, nem sugározza többé az Önkényes Mérvadó adásait. Különös élmény volt négy éven át ennyire szabadon gyártani oda politikai tárgyú rádióműsort, de kár tagadni, hogy ennek a rendszerhibának az elhárításával valami helyreállt az univerzumban.

A hozzászólók akkor sajnálatuknak adtak hangot a műsor lekerülése miatt, és remélték, hogy másik platformon folytatódik. Ez utóbbiról hétfői bejegyzésében Puzsér Róbert annyit írt, hogy „a részletek kidolgozása folyamatban van”.

A Spirit FM múlt szerdán rövid sajtóközleményben köszönt el a műsor készítőitől: „Az Önkényes Mérvadó produkció és annak alkotói sokban hozzájárultak ahhoz, hogy a Spirit FM egy erős és sikeres rádióvá váljon. Köszönjük az eddigi együttműködést és sok sikert kívánunk nekik a továbbiakban is a saját YouTube- csatornájukon!”

Az Index Puzsér Róbertet is megkereste a történtekkel kapcsolatban, amellyel kapcsolatban a portálunkon is véleménycikkeket jegyző publicista annyit árult, hogy vége a műsornak, de mindenképpen folytatni szeretné, amelyről a hétfői posztban tájékoztatott, de továbbra is sejtelmesen fogalmazott, hogy miként és hol folytatódik az Önkényes Mérvadó.

Kérdésünkre, amely szerint lehet-e összefüggés Ábrahám Róberttel való vitája és a műsor megszűnése között, elmondta, hogy nem lát bele a Pesti Srácok újságírójába, de nem tartja kizártnak. „Ha már magunkat nem sikerült kirúgatnunk, akkor neki sikerülhetett” – tette hozzá Puzsér Róbert.

Puzsér Róbert azt elárulta, hogy januártól az Inga Kávéház Szélsőközép nevű Youtube-csatornájára fog biztosan tartalmaz gyártani.