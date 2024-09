Megnéztük, hogyan működik a mobiltelefonok korlátozásáról szóló rendelet a gyakorlatban

Az Indexnek a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó rendezvényén lehetősége volt megnézni, hogyan működik a gyakorlatban a mobiltelefonok használatának korlátozásáról szóló rendelet. Szalai Gábor, az intézmény igazgatója azt is elmondta, milyen fejlesztéseket eszközölt az iskola az új jogszabály miatt, illetve, hogy hogyan fogadták a szülők a változásokat. Lapunk két másik iskola szülői értesítőjét is megkapta. Az egyik Pest vármegyei intézmény szűkszavúan csak annyit írt, a diákok ezentúl nem vihetik magukkal az eszközöket, vagy ha mégis, le kell adniuk azokat.

Ugyan az időjárás még javában nyári, az ünneplőbe öltözött gyerekek, a tömött buszok és villamosok mindenki számára elárulhatták, hogy véget ért a vakáció, és ma reggel megkezdődött a 2024/2025-ös tanév. Az évkezdés azonban már évek óta nem csak a fehér blúzokról, az első csengőről és a tanévnyitós versekről szól.

Míg 2019-től 2022-ig a világjárvány állította kihívások elé az oktatást, addig az elmúlt időszakban – tanároknak és diákoknak egyaránt – újabbnál újabb jogszabályoknak és rendeleteknek kell megfelelniük. Szeptember 1-jén lépett hatályba a pedagógusok új teljesítményértékelő rendszere, és ettől a naptól fogva használatában korlátozott tárgynak minősülnek az iskolákban a telekommunikációs eszközök – különösen a mobiltelefonok –, a kép- vagy hangrögzítésre, illetve az internetelérésre alkalmas okoseszközök.

Azért, hogy megnézzük, mit is jelent ez a gyakorlatban, ellátogattunk a Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitójára, ahol már a bejáratban sem a megszokott kép fogadta az Index stábját. Az iskola közvetlenül a porta előtt, asztalokra helyezte el azokat az osztályonként felcímkézett műanyag dobozokat, amelyekbe a gyerekeknek közvetlenül érkezés után bele kell tenniük a készülékeiket.

Egyelőre dobozokba gyűjtik a telefonokat

„Korábban, a házirendünk szerint az általános iskolásoknak el kellett tenniük a telefonjaikat, és a nap végén vehették csak elő. A gimnazistáink viszont a szünetekben használhatták az eszközeiket, illetve pedagógiai céllal a tanáraik is engedélyezhették, hogy elővegyék azokat a tanórán” – kezdte lapunknak Szalai Gábor, az intézmény igazgatója, majd hozzátette, hogy náluk a rendelet megjelenése előtt a szülők maguk vetették fel, és kezdtek azon gondolkodni, hogyan lehetne ezt a rendszert megreformálni.

Megbeszéléseket tartottunk a szülőkkel, és felkértünk egy digitálisházirend-készítő szakembert, hogy segítsen minket a tanácsaival. A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy nemcsak az iskolán múlik a szabályozás sikeressége, hanem azon is, hogy otthon milyen elvárásoknak kell megfelelnie egy gyereknek. Ha otthon vég nélkül használhatja az okoseszközeit, akkor nem sok foganatja van egy új és szigorúbb iskolai intézkedésnek

– magyarázta a gimnázium vezetője, aki azt is elmondta, hogy a műanyag dobozok csak ideiglenes megoldásként kerültek ki a bejárathoz: A felsősöknek fél éven belül a tábla mögé szerelt fachjaik lesznek, a gimnazistáknak pedig hordozható, kulcsra zárható tárolók érkeznek, amiket a tanárok kényelmesen magukkal vihetnek a tanórákra.

„Természetesen a rendelet a mi gimnáziumunkban is új helyzeteket teremtett. Eddig a KRÉTA-rendszeren keresztül értesíthettük a diákokat az óracserékről, vagy ha elmaradt egy órájuk. Ezt az állami fejlesztésű applikációt szinte minden diákunk használta a telefonján, most azonban már nem tudunk értesítést küldeni rá, így egyéb úton kell tájékoztatnunk őket a változásokról” – mondta Szalai Gábor, aláhúzva, hogy még ennél is problémásabb azoknak a gimnazistakorú fiataloknak a helyzete, akik már családi feladatokat is vállalnak, és iskolába vagy edzésre viszik a kisebb testvéreiket. „Számukra egyelőre kérdéses, hogyan fogják időben értesíteni a szüleiket.”

Az igazgató kitért arra is, hogy az iskolájukban több, 1-es típusú cukorbetegséggel küzdő diák is tanul, akik számára a rendelet nyújtotta lehetőségnek megfelelően engedélyezik az eszközhasználatot. „De ha valaki iskolai szolgálatot teljesít, például a médiaszakkör tagja, és őt kérjük fel egy iskolai rendezvény fotózására, szintén engedélyt kap arra, hogy használja az ehhez szükséges digitális eszközöket” – fogalmazott Szalai Gábor.

Zokniba csomagolva adják le az eszközöket

Egy budapesti általános iskolában az osztályfőnökök a tanévnyitó után tájékoztatták a diákokat a telekommunikációs eszközökre vonatkozó iskolai házirendi szabályozásról. Az intézmény a szülőktől azt kérte, a gyerekek lehetőleg tokba (vagy kis zokniba csomagolva), névvel ellátva adják le a telefonjukat.

Az e-mailben, amihez a teljes rendelet szövegét is csatolták, a következőket írták: „A használatukban korlátozott tárgyakat a tanulók a tanítás megkezdése előtt kötelesek kikapcsolt állapotban leadni a hetesi feladatot ellátó diák(ok)nak. A hetesek a begyűjtött eszközöket egy erre a célra alkalmas tárolódobozba gyűjtik, amit a pedagógus vagy pedagógiai asszisztens az első óra utáni szünetben lead a titkárságon.”

Az eszközök épségének megőrzése érdekében arra kérték a gondviselőket, hogy minden ilyen tárgy számára biztosítsanak egy névvel ellátott védőtokot. Az átvett tárgyakat a titkárságon tárolják majd, zárt szekrényekben, és az utolsó órát vagy foglalkozást tartó pedagógusok feladata lesz figyelni a kiosztásukat.

Ha arra utaló információ merül fel, hogy a tanuló az iskola területén használatában korlátozott tárgyat engedély nélkül tart birtokában, akkor a szabályok betartását a pedagógus jogosult ellenőrizni, azzal, hogy elsősorban felszólítja a tanulót a tárgy átadására, amennyiben az a felszólítás ellenére a tárgyat nem adja át, felszólítja a tanulót annak igazolására, hogy a használatában korlátozott tárgy nincs a birtokában

– húzták alá a levél végén.

Egy Pest vármegyei középiskolában ennél jóval szűkszavúbban, csak ennyit írtak a szülőknek: „A mobilokról szóló rendelet szerint a diákok nem hozhatják magukkal az iskolába. Ha mégis, akkor le kell adniuk. Ennek a feltételeit egyelőre nem oldotta meg a kormány. Az Alapvető jogok biztosának itt lehet észrevételeiket benyújtani: https://www.ajbh. hu/jnbh-elerhetosegek.”

