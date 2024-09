Magyar Péter kitiltaná a telefonokat a Parlamentből

A Tisza Párt nevében Magyar Péter is reagált a digitális eszközök korlátozásáról szóló rendeletre, és azzal a javaslattal állt elő, hogy az őszi parlamenti ülésszaktól az Országgyűlés plenáris ülésére a képviselők ne vihessenek be telefont és okosórát. A Tisza Párt elnöke emellett további korlátozó intézkedést is bevezetne a képviselőkkel szemben, melynek megvalósulása esetén a laptopokat sem használhatnák akármire az országgyűlésen.