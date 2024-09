Tovább üzenget egymásnak Lázár János és Magyar Péter, most a miniszter szólt be

Lázár János és Magyar Péter között a MÁV utóbbi időszakban tapasztalt hibái, valamint a vasúti közlekedés állapota miatt indult üzengetés. A Tisza Párt elnökének 16 pontjára a miniszter 10 pontban reagált, amit úgy zárt, hogy „hív a vasút, vár a Lázár!”. Az előzményekről itt írtunk részletesen.

Lázár János kedden közzétette Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, valamint Magyar Péter e-mail-váltását. A Tisza elnöke ebben azt javasolta, hogy az utasokkal együtt utazzanak, és az előre regisztrált sajtó is vehessen részt a bejáráson. „Javaslom továbbá, hogy ne csak a fővárosra koncentráljunk, hanem mutassuk meg a honfitársainknak közösen, hogy Salgótarjánból vagy Ózdról milyen módon és mennyi idő alatt lehet a fővárosba utazni 2024-ben, húsz évvel az uniós csatlakozásunk után. De választhatjuk a Debrecen–Nyírbátor vonalat is” – fogalmazott Magyar Péter. Budapesthez közeli helyszínként a Lajosmizse–Budapest vonal merült fel.

Csepreghy Nándor javaslata ezzel szemben a következőket tartalmazta: az időpont szeptember 5-e reggel lenne, a helyszínek Kőbánya-felső vasútállomás és a Kerepesi úti forgalmi irányítóközpont. A találkozó dokumentálására tett javaslatuk alapján mindkét technikai stáb szabadon forgathatna, de más médium nem vehetne részt az utazáson.

Lázár János: Reality igen, reality show nem

A miniszter a fenti levélváltást az alábbi kommentárral tette közzé:

Tisztelt Elnök úr! Megtisztelő, hogy alkalmasnak tart arra, hogy a Tisza Párt kampányának egyik főszereplője és arca legyek, de ismert politikai elköteleződésem miatt erre sem szándékom, sem lehetőségem nincs. Fogalmazhatnék úgyis: reality igen, reality show nem.

Lázár János leszögezte, hogy: „Az Ön által említett vonalak problémáival mind a MÁV-csoport vezetése, mind pedig én, személyesen tisztában vagyok. Ezeket a gondokat az új közlekedési kormányzat részéről senki nem elfedni vagy relativizálni akarja, hanem megoldani. Remélem, az Ön által eredetileg kért találkozó műfajának, körülményeinek mostani megváltoztatását nem azért javasolta, hogy azt el kelljen utasítanom. Többet feltételeztek Önről annál, semmint hogy a találkozó létrejötte helyett annak elmaradására játsszon.”

A tárcavezető azt üzente Magyar Péternek: „Ha valóban érdekli, milyen helyzetben van a kötöttpályás közlekedés rendszerének egésze (beleértve a vasúttársaságot, a pályát, a járműállományt és a szolgáltatási portfóliót), továbbra is állok rendelkezésére – személyesen és a nyilvánosság biztosításával, akár az Ön social media stábja jelenlétében is. A vasúti területekre való bejutását – beleértve akár Fb-videók elkészítését – természetesen a személyes találkozónk létrejöttétől vagy meghiúsulásától függetlenül is segítem, lehetővé teszem.”

Magyar Péter: Arra kértem, hogy jöjjön el ezekre a vonalakra, és számoljon be az embereknek

„Tisztelt Lázár Miniszter Úr! Sajnálom, hogy a kezdeti nyitottsága ellenére mégsem akarja megnézni, hogy a salgótarjáni vagy az ózdi, vagy a lajosmizsei honfitársai milyen körülmények között és mennyi idő alatt jutnak el 2024-ben a fővárosba. Ha ezt megnézné, akkor lehet, hogy nem az ön batidai kastélyához vezető, szinte senki által nem használt alsóbbrendű út újulna meg több mint 3 milliárd forint közpénzből. És talán akkor nem a bizalmasa és gimnáziumi társa vezetné a MÁV–Volán-csoport végletekig központosított beszerzéseit” – válaszolta Magyar Péter Lázár Jánosnak.

Én nem találkozót kértem öntől, még csak nem is fogadóórát, ahol 14 év kormányzás után előadhatja az újabb csodaötleteket, miközben pont ön húzott/állíttatott le létfontosságú vasúti fejlesztéseket. Én arra kértem, hogy jöjjön el ezekre a vonalakra, és számoljon be az embereknek arról, hogy miért és hogyan juttatták a MÁV-ot ilyen helyzetbe 14 év kormányzás alatt. Miniszter úr, fél az emberekkel együtt Ózdról vagy Salgótarjánból a sajtó jelenlétében Budapestre utazni? Fél vasutasokkal találkozni? Mitől tart miniszter úr? Esetleg kevés lesz az 5 pontos akcióterv, így 14 év után?

– tette fel a kérdéseit a Tisza elnöke, megjegyezve: „Utána kimehetünk az ön által veszélyes helynek tartott Bécset is felfedezni. Természetesen vasúttal, hátha lát a hanyatló Nyugaton valamit, ami mégis használható két rettegés között.”