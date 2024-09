„Ez nagyon gáz” – ellenzéki politikusok estek egymásnak a fizetésük miatt

Tordai Bence június 9-én, az önkormányzati és európai parlamenti választások estéjén a párt önfeladását emlegetve jelentette be, hogy távozik a Párbeszédből, amely az EP-választáson a DK-val és az MSZP-vel közösen indult.

A politikus néhány nappal később lapunknak úgy fogalmazott, „a Párbeszédnek a kezdetektől az volt a küldetése, hogy hozzájáruljon a rezsim lebontásához, és közben minél hatékonyabban képviselje a zöldpolitikát. Ez a megegyezés egyik célt sem szolgálja, távolabb visz azoktól. A DK-nak mint az ellenzék korábban dominánsnak látszó pártjának az erősítése nem segíti az összellenzéki törekvések sikerét, és azt sem kell magyarázni, hogy a DK árnyékában miért nem lehet megalkuvásmentes zöldpolitikát képviselni”.

Keresztes László Lóránt az LMP nyári tisztújítása után jelentette be, hogy távozik a pártból. A politikus elfogadhatatlannak nevezte, hogy „a pártvezetés kulcsszereplői részéről nem történt meg a szembenézés, és nem vállalták a felelősséget a választás után. A szombati tisztújítást követően bizonyossá vált, hogy ez nem is fog megtörténni”.

Kilépése ellenére Tordai Bence marad a Párbeszéd parlamenti frakciójának tagja – ahol jelenleg frakcióvezetői pozíciót tölt be –, valamint Keresztes László Lóránt sem hagyja el az LMP országgyűlési csapatát.

Hadházy Ákos: Körülbelül három millió okuk van rá

„Kettejüknek kb. három millió okuk van rá. Ugyanis ennyi forinttal lenne kevesebb a fizetésük, ha az LMP, illetve a Párbeszéd frakcióból távozva meg kellene válniuk a frakcióvezetői vagy bizottsági elnöki másfél-másfél milliótól, amit ezekért a valódi pluszmunkával nem járó pozíciókért adnak a képviselői alapfizetéseken felül” – kommentálta a két politikus döntését Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő közölte:

Ez nagyon gáz, ezt ők is tudják, de azt is tudják, hogy annyi országos botrány volt csak az elmúlt hetekben, hogy ezen a kis emberi gyengeségen nem akad fent senki. Ez a két ember ráadásul nem is tartozik a legrosszabb politikusok közé, nem korruptak, és rendesen tudnak beszélni is. Mégsem tudok elmenni mellettük szó nélkül, mert ebben a két kis sumákságban benne van minden abból, hogy miért tartunk itt. Én a »parlament« megalakulásakor nem véletlenül javasoltam, hogy a választások körülményei, elsősorban a propaganda elleni tiltakozás miatt senki ne vegyen fel egyetlen kamu, de milliós extra fizetéssel járó díszpozíciót sem. Egyedül én tettem így, úgy tudom, jól ki is röhögnek a kollégák emiatt.

Hadházy Ákos úgy látja, az ellenzék „készségesen elbábozza, hogy itt demokrácia van meg parlament, bizottságokkal, frakciókkal, meg tisztességes választásokkal. Ezekből viszont mindaddig egyik sem lesz, amíg a jól fizetett szereplők továbbra is eljátsszák ezt a bábszínházat”.

Tordai Bence: Te 2014-ig aktívan támogattad a rendszer kiépítését

„Kedves Ákos, ha kíváncsi vagy a válaszra, kérdezz meg bátran. Tudtommal jóban vagyunk, bármikor felhívhatsz. Egy ilyen poszt vagy cikk előtt egy független újságíró is megkérdezett volna – ezt várnám el egy ellenzéki bajtárstól, kollégától is. De lehet, hogy nem voltál kíváncsi az én válaszomra, hiszen megvan a sajátod: az egyetlen ok szerinted, minden kétséget kizáró módon, csakis a pénz lehet” – kezdte Hadházy Ákosnak címzett válaszát Tordai Bence, leszögezve, hogy a világ ennél bonyolultabb, „nem mindenki egy kaptafára működik. Engem például a legkevésbé sem a pénz vitt a politikába, hanem a változtatás lehetősége”.

Tordai Bence emlékeztetett: „több mint 10 évvel azelőtt, hogy parlamenti képviselő lettem volna, már rengeteg munkát, időt, energiát és pénzt raktam BELE a politikába annak érdekében, hogy legyen a zöldértékrendnek parlamenti képviselete Magyarországon. Te ekkor még a Fidesz önkormányzati képviselője voltál. Nem szoktam az ilyesmit senkinek felhánytorgatni, mert örülök minden egyes polgártársunknak, aki elhagyja a Fidesz-tábort, de azért itt álljunk meg egy szóra! Számonkéred rajtam, hogy segítek elbábozni nekik, hogy demokrácia van, ezzel legitimálva a rendszert”.

Én 2010 óta küzdök az Orbán-rezsim ellen, te 2014-ig aktívan támogattad a rendszer kiépítését és fenntartását fideszes politikusként. Te 2016-ban, ’18-ban és ’22-ben ugyanúgy felvetted a parlamenti mandátumodat (nagyon helyesen), ahogy mások is, ugyanúgy szavazol a törvényjavaslatokról, ahogy minden képviselő – de te, egyedüliként, mégsem vagy a bábszínház szereplője, a rendszer legitimálója – csak azért, mert nem szólalsz fel és nem vállalsz tagságot bizottságban, vagy akár ellenzéki frakcióban. Nem igazán értem

– fogalmazott Tordai Bence, aki úgy vélekedett, hogy a politika csapatmunka, és Hadházy Ákosnál is a képviselői keretből fizetett munkatársak végzik el a háttérmunkát, sőt a hasonló világnézetű, politikailag aktív emberek pártokba, a hasonló nézeteket valló képviselők frakciókba tömörülnek.

„Lehet azt csinálni, amit te: kizárólag a fideszes korrupció feltárására fókuszálni. Ez fontos, hasznos és kimeríthetetlen feladat, hálásak is vagyunk érte, hogy ilyen fáradhatatlanul végzed. De te is tudod, hogy ebből nem lesz politikai alternatíva, nem lesznek kormányzóképes szakmai csapatok, nem lesznek országos hálózatok. Ahhoz vízióval és tudással rendelkező politikai közösségekre, szervezetekre: mozgalmakra, civil szervezetekre, pártokra, frakciókra van szükség. Mindez igaz egy demokráciában, és különösen igaz az Orbánéhoz hasonló spin diktatúrákban” – vélekedett a politikus.

Tordai Bence kitért arra is, hogy „az autoriter rezsimek lebontásáról szóló szakirodalom egységes abban, hogy minden használható eszközt és erőforrást meg kell ragadni, és a rendszer ellen fordítani. A lemondással, kivonulással és hasonlókkal el lehet érni a 15 perc hírnevet, de stratégiai hiba eldobni olyan lehetőségeket, amelyek láthatóságot adnak, vagy éppen a változásért dolgozó emberek munkáját tudjuk ennek révén megfizetni. Ezért nem jó ötlet nem felvenni a mandátumot (ahogy ebben egyet is értünk), és ezért sem lenne jó ötlet szétverni ellenzéki frakciókat”.

Az országgyűlési képviselő végül a Párbeszéd-frakció helyzetével kapcsolatban világossá tette, annak a kezdetektől vannak független, nem párttag, egyéni választókerületben megválasztott tagjai: Mellár Tamás és Jámbor András.

Az elmúlt időszak Párbeszéddel kapcsolatos fejleményei sajnos arra vezettek, hogy további két frakciótag, Berki Sándor és én is arra jutottam, hogy emberi, erkölcsi és politikai okokból is az lesz a legjobb, ha kilépünk a pártunkból. Ez a frakcióban azt eredményezte, hogy immár a függetlenek vannak többségben, de más nem változott: maradtunk, akik voltunk, és folytatjuk azt a munkát, amit eddig vittünk – a frakció mint munkaszervezet pedig ennek az intézményi kerete, hasznos politikai eszköz. Ezért nem léptünk ki, és ezután sem fogunk, mert mi nem az ellenzéket, hanem a rezsimet akarjuk gyengíteni

– indokolta a döntését Tordai Bence, hozzátéve: „Maradjunk annyiban, hogy a mai posztodnak sem a létjogosultságával, sem a tartalmával kapcsolatban nem értünk egyet, de sebaj: én a magam részéről nem fogok erre több időt vesztegetni. Ne egymással, hanem a rezsimmel harcoljunk.”

Keresztes László Lóránt: Hadházy téved

„Kaptam sok kérdést és kritikát amiatt, hogy a pártból való kilépésem után a frakció tagja maradok, és folytatni szeretném a munkát a fenntarthatóság ügyeivel foglalkozó bizottság élén. Korábbi párttársam, Hadházy Ákos egyenesen azt állítja, hogy a magasabb fizetésért maradtam a frakcióban, és tartom meg a szerinte »valódi munkával nem járó« pozíciót. Hadházy téved” – szögezte le Keresztes László Lóránt.

A politikus felidézett egy korábbi LMP-s történetet: „2016-ban, amikor Schiffer András távozott, a párt erős többsége gondolta úgy, hogy én kövessem őt a pártelnöki székben és a Parlamentben. Ákos akkor friss párttag volt, mégis félreálltam és őt támogattam. Akkor sem azt számolgattam, hogy mennyi pénzt kereshetnék parlamenti képviselőként, hanem azt, hogy mennyi társadalmi haszna lenne (így segítené a közösségünket is), ha Hadházy a korrupcióellenes munkáját parlamenti képviselőként folytathatná. Ekkor lett ő a párt elnöke, országgyűlési képviselője, nem sokkal később frakcióvezető-helyettese is. Ez a lépésem talán megmutatja azt, hogy a döntéseimet nem a magas fizetés megszerzésének szándéka irányítja.”

Keresztes László Lóránt azt állítja, hogy akkori tagtársai közül sokan máig dühösek rá az akkori döntés miatt – volt, aki emiatt lépett ki a pártból –, különösen annak fényében, „ahogy Ákos pártvezetőként az érdekeit érvényesítette, majd ahogy nem egész két évvel később elhagyta a közösséget, és a frakcióból szó szerint köszönés nélkül távozott. Én mégis azt gondolom, hogy 2016-ban jó döntést hoztam: rendkívül fontos Hadházy korrupciót feltáró munkája, és sok embernek tudja az ügyeken keresztül megmutatni a rendszer működést. Akkor is fontos, ha nem rengette meg a Fidesz pozícióit”.

A képviselő kiemelte, hogy jó ideje nem foglalkozik pártpolitikával, de a rendelkezésére álló eszközökkel élve küzd a természeti kincsek megóvásáért, amihez csapat, szakemberek, jogászok, jó helyi partnerek és nyilvánosság kell.

Megtehetném, hogy a kilépésemmel szétverem a frakciót (ahol a képviselők többsége már kritikus a pártvezetéssel), ezzel munkanélkülivé tehetnék sok kollégát, akik napi szinten vesznek részt a küzdelemben. Az ügynek biztosan ártanék vele, politikai ellenfeleink pedig örülnének. Elvetem ezt a lehetőséget

– húzta alá Keresztes László Lóránt, hozzátéve: „Két éve vagyok a Fenntartható Fejlődés Bizottsága elnöke. Ezt a pozíciót mindig is eszköznek tekintettem a leírt célok eléréséért. Nem azt teszem, amit a kormánypárti bizottsági elnökök, a munka nem merül ki ülések levezénylésében. Rendkívüli bizottsági ülések sorát, civil találkozókat, meghallgatásokat szerveztünk és szervezünk most is éppen. Minden fórumot megragadok, hogy a természeti kincseink védelmének fontosságára felhívjam a figyelmet, és próbáljak minél több lehetőséget adni a szakembereknek, hogy közvetlenül vitázhassanak a döntéshozókkal. E munkáról Hadházy is meggyőződhetne néhány kattintással, ha akarna.”

