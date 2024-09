Kiderülhetett, hol tartják a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülését

A kötcsei piknik után a kormánypártok egy kihelyezett frakcióülésen is összejönnek, hogy Orbán Viktor a nyilvánosság kizárásával, zárt ajtók mögött ismertesse az elkövetkezendő parlamenti időszak legfontosabb stratégiáit, politikai irányvonalát és a törvényalkotás feladatait. A szeptember 24−25-ére beharangozott eseményt a 2023-ashoz hasonlóan ismét Esztergomban tarthatják.

Orbán Viktor ugyan hazatért az Adria partjáról, viszont már útra is kelt és egy, a Comói-tó partján fekvő luxusétteremben kapták lencsevégre a magyar miniszterelnököt. A turné nem áll meg, hiszen szeptember 7-én már Kötcsére szólítja a kötelesség a kormányfőt, ahol a Fidesz hagyományos, éves piknikjét rendezik majd. A 23. piknik mottója a „Legyen béke már”, amit a kiküldött meghívókra fel is véstek. Az esemény fővédnöke és fő szónoka maga Orbán Viktor lesz.

Viszont ez még mindig nem a vége, hiszen az őszi parlamenti szezon előtt egy zárt körű találkozót – kihelyezett frakcióülést – is szoktak tartani a kormánypártok, ahol a kormányfő ismerteti az őszi időszak előzetes terveztét, és beszél arról, hogy merre is haladjon tovább az ország. A frakcióülést – a Blikk értesülései szerint – a 2023-ashoz hasonlóan idén is Esztergomban tartják majd. Az Országgyűlés őszi ülésszaka szeptember 30-án kezdődik, ennek megfelelően pedig az ezt megelőző héten,

szeptember 24−25-én látogathat Esztergomba a Fidesz és a KDNP frakciója.

A kihelyezett frakcióülés hagyományosan a média kizárásával, zárt környezetben zajlik, ahol Orbán Viktor irányba állítja a törvényalkotás hajóját, politikai célokat és gazdasági stratégiákat ismertet a kormánypártok képviselőivel.