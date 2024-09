Lassan teleregény lesz Lázár János és Magyar Péter vasútháborúja

Lázár János és Magyar Péter között a MÁV utóbbi időszakban tapasztalt hibái, valamint a vasúti közlekedés állapota miatt indult üzengetés. A Tisza Párt elnökének 16 pontjára a miniszter 10 pontban reagált, amit úgy zárt, hogy „hív a vasút, vár a Lázár!”. Az előzményekről itt írtunk részletesen.

Lázár János kedden közzétette Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, valamint Magyar Péter e-mail-váltását. A Tisza Párt elnöke ebben azt javasolta, hogy az utasokkal együtt utazzanak, és az előre regisztrált sajtó is vehessen részt a bejáráson.

Magyar Péter szerdán közösségi oldalán megint üzent Lázár Jánosnak, akitől – tegező módban – azt kérte, hogy szerdán este 18 óráig jelezze, hajlandó-e egy valódi magyar vonatra felszállni, és pár órát zötykölődni a honfitársaival együtt légkondicionálás nélkül, valamint azt is jelezze, hozzájárul-e ahhoz, hogy a sajtó is velük tartson. A posztban kitért arra is, hogy:

Részemről találkozhatunk reggel Salgótarjánban, Ózdon, vagy Lajosmizsén is. Javaslom, hozzál magaddal kétnapi hidegélelmet (just in case). Ha célba érünk, egy pohár sörre a vendégem vagy a restiben

– írja.

Lázár János sem késlekedett a válasszal, szintén a Facebookon arról számol be, hogy Magyar Péter előbb bejárást, majd találkozást kért, amire igen választ kapott, utána egészen mást kért, és kedden már megkapta erre is a választ: Lázár nemet mondott.

Magyar Péter mehet bárhová a vasúton, a munkáját segítjük, titkunk nincs, a vasút állapota közös örökség és közös érdek. Velem is beszélhet, akár olyan vasúti helyszínen is, amelyikről sok minden elmondható, csak az nem, hogy szebbnek mutatja a valóságot, mint amilyen. Ilyenekre tettem javaslatot, nem egy légkondicionált irodára

– áll a posztban

Lázár leszögezte, hogy mivel – szerinte – Magyar nem az utasoknak és a vasutasoknak akar segíteni, hanem a kampányának, ezért az előbbiben bárkinek partnere, az utóbbiban az ellenzék vezetőjének sem.

„Reality igen, reality show nem. Uff” – zárta mondandóját Lázár János.

(Borítókép: Lázár János és Magyar Péter. Fotó: Szollár Zsófi / Index)