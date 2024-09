Ismert sztárügyvédet hallgattak meg a megölt magyar futballista ügyében

Lichy Józsefet nem védőként, hanem tanúként hallgatták meg a Fővárosi Törvényszéken szerdán, miután egy zavaros vallomást tevő férfi többször is utalásokat tett a neves ügyvédre a Katzenbach-gyilkossággal kapcsolatban.

Májusban egy zavaros vallomással folytatódott a Katzenbach Imre meggyilkolásáról szóló tárgyalás a Fővárosi Törvényszéken. Egy neve elhallgatását kérő tanú két órán át próbált visszaemlékezni arra a pillanatra, amit az encsi benzinkúton látott, de hol az áldozat nevét nem sikerült helyesen megmondania, hol az időpontban nem volt biztos.

Állítása szerint mindez tíz évvel ezelőtt történt, de ekkor az ismert labdarúgó már legalább öt éve halott volt. A meghallgatásán megnevezett egy ügyvédet, az ismert jogászt, Lichy Józsefet, miszerint neki számolt be a történtekről.

Szerdán így az ügyvéd tanúkénti meghallgatásával folytatódott az ügy tárgyalása a Fővárosi Törvényszéken, ahol rögtön leszögezte, hogy valóban elmesélte neki a tanú a benzinkúton történteket. A két férfi ekkor ugyanis egy másik, egy Németországban történt emberölés miatt indult eljárással kapcsolatban beszélgetett, de azt egy nyomozó is végighallgatta.

Fel tudom idézni, a másfél órás beszélgetés alatt 1-2 percre feljött a Katzenbach-ügy. A német cselekményben ugyanis a sértettet elásták. Ekkor a védencem megszólalt: »Elásták, mint Katzenbachot.« Két perc kitérő volt, ekkor említett meg egy, valami benzinkutas sztorit, hogy ő ott találkozott Katzenbach Imrével. De azt, hogy melyik benzinkúton, és mi volt a lényege, azt nem tudom felidézni,

– mondta a meghallgatásán Lichy József.

Az ügyvéd megjegyezte, hogy ő maga nem tett semmilyen lépést a rendőrségen az üggyel kapcsolatban, de a beszélgetést végighallgató nyomozó felfigyelhetett erre a szálra a Blikk cikke szerint.

Életfogytiglant kért az ügyész

A vádiratban három vádlott szerepel: az ügyben érintett zrt. egyik vezetője mint felbujtó, valamint az emberölés két végrehajtója. A végrehajtókat közvetlenül megbízó 51 éves férfival szemben a főügyészség már korábban vádat emelt. A dokumentum szerint Katzenbach Imre 2007-ben névlegesen elvállalta egy cég vezetését, tudva, hogy a cég valótlan tartalmú számlákat állít ki egy akkoriban ismert zrt.-nek. Feladata az volt, hogy a számlák ellenértékét készpénzben felvegye, és az összeget visszajuttassa a zrt. két vezetőjének – akik közül az egyik már korábban meghalt, a másik pedig a vádiratban szereplő felbujtó.

A labdarúgó azonban 2009 áprilisában az általa felvett ötszázmillió forintot nem juttatta vissza a zrt. vezetőinek, hanem azzal külföldre távozott. Pár hónappal később a társaság két vezetője megtudta, hol bujkál, és hazahozatták. A cég vezetőit dühítette, hogy Katzenbach nem számolt el az elvitt pénz jelentős részével, ugyanakkor tartottak is tőle, mert túl sokat tudott róluk – írta a főügyész. Hozzátette: emiatt a két cégvezető a vád szerint elhatározta, hogy megöleti a férfit. Az emberölésre 2009 szeptemberének elején adtak megbízást egyik emberüknek, egy 51 éves férfinak.

A férfi a megbízást elfogadta, azonban a tényleges végrehajtásra ő is megbízást adott; egy régi barátját kérte fel a focista megölésére. A férfi vállalta az emberölést, de cserébe ingyen vadászati lehetőséget, valamint legalább hárommillió forintot kért magának és a maga mellé bevont másik végrehajtónak, aki az ügy harmadik vádlottja. A vád szerint az 51 éves férfi 2009. szeptember 28-án a benne megbízó, gyanútlan Katzenbachot gépkocsival Baranyajenő térségébe, egy általa előre kiásatott gödör közelébe vitte, ahol a két végrehajtó már várta őket. Az autóból kiszálló focistát az ott várakozó két férfi rögtön megtámadta, miközben az 51 éves megbízó elhajtott a helyszínről.

A két vádlott közül az egyik lefogta a férfit, társa pedig súlyosan bántalmazta, ennek következtében a sértett a helyszínen meghalt. A vádlottak ezután a holttestet az előre kiásott gödörbe helyezték és földdel befedték.

A FOCISTA FÖLDI MARADVÁNYAIT 2020. OKTÓBER 22-ÉN TALÁLTÁK MEG.

A Fővárosi Főügyészség az ügyben előre kitervelten, nyereségvágyból és aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség mindhárom vádlottal szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. A sértettet a helyszínre szállító 51 éves férfival szemben a Fővárosi Főügyészség egy elkülönített eljárásban már korábban vádat emelt.

Az áldozatot, a volt MTK-s labdarúgót az Eclipse-ügyben is körözték a hatóságok. A 2010-ben kirobbant ügyben az akkori Vám- és Pénzügyőrség sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a 45 éves, sülysápi kötődésű Katzenbach Imre neve is felmerült az egyik céggel kapcsolatban. Ahogy akkoriban közölték, a férfi megalapozottan gyanúsítható volt bűncselekményben való aktív részvétellel, ugyanis mintegy félmilliárd forint került a bankszámlájára.

A hatóságok szerint a 2005 és 2009 között nagy értékű informatikai, gépkocsik eredetiségvizsgálatára és biometrikus útlevelek elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatokon nyerő Eclipse vezetői a tízmilliárdos nagyságrendű árbevétel után fizetendő áfa mértékét jogellenesen csökkentették, így a cég több mint egymilliárd forintnyi adót nem fizetett be. A férfi akkoriban viszont nyomtalanul eltűnt, a holttestét pedig 2020 őszén találták meg Baranyában. A rendőrség akkor azt közölte, hogy 2019-ben jutottak olyan információk birtokába, hogy a férfi emberölés áldozatává vált.