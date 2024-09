Jöhet a parlamenti telefonbetiltás? – határozati javaslatot nyújt be a Momentum

Magyar Péter után Bedő Dávid, a Momentum képviselője is azt javasolja, hogy mutasson példát a Fidesz, és tiltsák be a parlamenti mobiltelefon-használatot. Az ügyben a párt határozati javaslatot nyújt be.

Bedő Dávid, a Momentum parlamenti frakcióvezetője szerint a fideszeseknek példát kellene mutatniuk azzal, hogy a parlamentben is betiltják a telefonhasználatot.

A politikus keddi Facebook-bejegyzésében Vitályos Eszter kormányszóvivő azon szavaira reagált, hogy „jusson nagyobb figyelem a tanulásra, és a szünetekben a gyerekek ne kütyüzzenek, hanem beszélgessenek egymással”.

„Ha akkora nagy gondnak tekintik a telefonhasználatot, és a digitális oktatás fejlesztése helyett a tiltást választják a fideszesek, akkor ne álljunk meg itt. Mutassanak példát, tiltsuk be a telefonhasználatot a parlamentben is. A »kütyüzés« helyett talán így jobban tudnak majd foglalkozni az összeomlás szélén álló vasúti közlekedéssel, egészségüggyel és oktatással” – fogalmazott az ellenzéki politikus.

A fentiek érdekében a Momentum Mozgalom képviselői határozati javaslatot nyújtanak be, hogy a parlamenti ülések alkalmával le kelljen adni a telefonokat a képviselőknek.

Mint megírtuk, a Tisza Párt nevében Magyar Péter is reagált a digitális eszközök korlátozásáról szóló rendeletre, és ő is azzal a javaslattal állt elő, hogy az őszi parlamenti ülésszaktól az Országgyűlés plenáris ülésére a képviselők ne vihessenek be telefont és okosórát. A Tisza Párt elnöke emellett további korlátozó intézkedést is bevezetne a képviselőkkel szemben, melynek megvalósulása esetén a laptopokat sem használhatnák akármire az Országgyűlésben.

A két politikus a kormány korlátozó intézkedésére célzott, amely gyakorlatilag kitiltotta az okoseszközöket az oktatási intézményekből. A digitális eszközök korlátozásáról szóló rendelet hatalmas port kavart Magyarországon: a pedagógusok, a szülők és a diákok sem támogatják.

Madách-ügy

A rendelettel szembeni ellenszenvet tovább növelte, hogy a Belügyminisztérium azonnali hatállyal felmentette tisztségéből Mészáros Csabát, a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatóját, miután az intézmény tantestülete úgy döntött, hogy az iskola eddigi szabályozása kellőkép szigorú, és a rendelet ötödik paragrafusára hivatkozva nem veszik el a készülékeket a diákoktól. A minisztérium döntése után több tüntetést is szerveztek a gimnázium és a Belügyminisztérium épülete elé.

Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár az InfoRádiónak korábban részletesen beszélt a digitális eszközök használatának korlátozásáról, az orvosi igazolások feltöltéséről, a jogosítvány megszerzéséről, a pedagógusbér-emelésről és a tanárhiányról. Cikkünket a témában itt találja.

Az ügyben Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pedig az Indexnek elmondta, nemcsak Magyarországon, hanem más országokban is az a gyakorlat, hogy elveszik a mobiltelefont az iskolákban, és szerinte ez a folyamat már korábban elindult, és aminek meglátása szerint csak pozitív hatása van.