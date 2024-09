Az Index Frontvonal című műsorának rendkívüli adásában ezúttal állandó szakértőnk, Tarjányi Péter mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is elfogadta a meghívásunkat, akivel a szomszédunkban zajló háborúról, haderőfejlesztésről és a világban zajló tömbösödés hatásairól is beszélgettünk.

„Ahogy a háborúk sem maguktól lesznek, úgy a békét is csinálni kell. Valakinek le kell gyártania. Békét pedig csak az teremthet, aki egyetlen tömbnek sem vált a tagjává, aki mindegyik féllel képes szót érteni” – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf az Index Frontvonal című műsorának rendkívüli adásában.

A honvédelmi miniszter leszögezte, bár kulturális értelemben Magyarország a Nyugathoz tartozik és tagja az Európai Uniónak, valamint a NATO-nak is, ezekben a szövetségi rendszerekben is alapvetően a magyar érdekeket kell képviselni, függetlenül attól, ha ezért más tagállamok képviselői „oroszbarátnak is neveznek minket”. Mint mondta:

Mi nem oroszbarátok vagyunk, mi magyarbarátok vagyunk.

Szalay-Bobrovniczky szerint elkeserítő és kiábrándító, ami gyakran az uniós védelmi miniszterek egyeztető fórumán zajlik, szerinte ott ugyanis Josep Borell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egyfajta háborús pszichózisba beszéli bele a legtöbb tagállam képviselőjét, ahol az egyetlen elfogadható európai álláspont, ha valaki Ukrajnát fegyverekkel kívánja támogatni az Oroszország ellen vívott háborújában. A honvédelmi miniszter szerint bár Magyarország gyakran egyedül marad a békepárti álláspontjával, mely szerint azonnali tűzszünetre és tárgyalásokra lenne inkább szükség a konfliktus mielőbbi lezárása érdekében, ennek ellenére ki kell állni a saját elképzelésünk mellett és vállalni kell a vitát a többiekkel.

A honvédelmi miniszter egyébként nem tart attól, hogy a magyar álláspont képviselete miatt kiszorulunk a NATO-ból, a védelmi szövetséget ugyanis komolyabb szervezetnek tartja az Európai Uniónál, ahol szerinte mindenki láthatja, hogy jó szövetségesek vagyunk. Mint hangsúlyozta, Magyarország már második éve tartja, és jövőre is teljesíti a 2 százalékos költési limitet, amit a tagállamoknak haderőfejlesztére és védelmi kiadásokra kell fordítaniuk a büdzséjükből.

A közelgő amerikai elnökválasztásról is beszélt a miniszter, Szalay-Bobrovniczky szerint az Egyesült Államok gyakorlatilag két országra szakadt, van egy Demokrata Amerika és van egy Republikánus Amerika. Magyarország szerinte az utóbbival járna jobban, mert Donald Trump elképzelései szimpatikusabbak magyar szemmel nézve, de ha az amerikai választók másképpen döntenek novemberben, akkor a magyar kormány szerinte a demokratákkal is képes lesz együttműködni.

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Frontvonal legújabb részét, ide kattintsanak:

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)