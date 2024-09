Tölgyessy Péter: 14 év után először a Fidesz olyan helyzetbe került, hogy veszíthet

Tölgyessy Péter politológus szerint 14 év után most először olyan helyzetbe került a Fidesz, hogy akár veszíthet is. Úgy véli, Magyar Péter reményt jelenthet a választóknak, de ha nem lenne ekkora válságban az ország, akkor ő sem lenne. Arról is beszélt, hogy Orbán Viktor rendszerére elsősorban nem politikai, hanem gazdasági veszély leselkedik.