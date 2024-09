Kecskeméten landolt a magyar légierő legújabb szerzeménye

A tárcavezető arról is beszélt, hogy a szomszédunkban dúló orosz–ukrán háború is megmutatta a harctéri mobilitás szükségességét és a katonai szállítási kapacitások iránti igény növekedését. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, hogy a kormány 2020 novemberében kötött szerződést a brazil Embraer céggel két KC–390-es hadszíntéri szállító és légi utántöltő repülőgép beszerzéséről, és az első most megérkezett.

„Nagyon régóta vártuk ezt, hiszen a korábbi haditechnológia részét képező szállítógépeink elavultak, használhatatlanná váltak. Ki is vontuk a forgalomból őket, azonban újak nem érkeztek, így évekig a Magyar Légierő és ezen keresztül a Magyar Honvédség és az ország is katonai szállító repülőgépek nélkül maradt, ami helytelen, és meg kellett szüntetnünk ezt az állapotot” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

„A KC–390-es hadszíntéri szállító és légi utántöltő repülőgép minden igényünket kielégíti, ezáltal tökéletes kiegészítője lesz a Magyar Honvédség légierejének” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf, kiemelve, hogy ezzel a géppel a legmodernebb eszközökkel rendelkezik majd hazánk egy esetleges egészségügyi vészhelyzeti kimenekítésre, illetve beteg- és sebesültszállító feladatok végrehajtására.

A miniszter kifejtette: „Ha békesség támad, romlik a háború – tartja egy magyar közmondás, ezért azt szeretném, hogy az a gondolatunk valósuljon meg, hogy a békéhez erő kell. Magyarország békepárti ország, elkötelezettek vagyunk a béketeremtésben és a béke megőrzésében, de ehhez itt nekünk, a honvédelem vezetésében mindent meg kell tennünk, hogy erős, stabil, megbízható eszközeink legyenek.”

A Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár bázisára érkezett KC–390 Millennium katonai szállító repülőgép harctéri szállítói bevethetősége mellett – felszereltsége révén – vészhelyzeti kimenekítési, illetve beteg- és sebesültszállítói, úgynevezett MEDEVAC-feladatok végrehajtására is alkalmas. A KC–390 raklapos teherszállítás esetén 23 tonna, míg gépjárművek szállítása során akár 26 tonna hasznos terhelést tesz lehetővé; 64 ejtőernyőst vagy 80 gyalogos katonát, vagy pedig 74 hordágyat képes szállítani.

A szállítói feladatokon túl a KC–390-es típus képes harci repülőgépek légi utántöltésére, valamint saját hatótávolságának és repülési idejének növelése érdekében maga is tud üzemanyagot felvenni repülés közben. A KC–390 repülőgépek önvédelmi rendszerét a legmodernebb technikai megoldások alkalmazásával alakították ki.