„Szóljon a férjének″ – Karácsony Gergely kemény választ adott Szentkirályi Alexandrának

Szentkirály Alexandra csütörtöki Facebook-bejegyzésében tette közzé, hogy Karácsony Gergely még 2019-ben a hármas metró klimatizálása mellett kampányolt, de azóta sem tartotta be az ígéretét.

A Fidesz–KDNP fővárosi elnöke hőmérőt ragadott , majd egy videón mutatta be , hogy amíg „a fővárosi vezetés háttéralkukat köt és a hűvös irodákban jutalmakat osztogatnak”, addig az embereket megsülnek a klíma nélküli metrókocsikban. A volt kormányszóvivő szerint ideje, hogy Karácsony Gergely „a budapestiekkel is foglalkozzon, ne csak a saját politikai túlélésével!”.

A főpolgármester szintén közösségi oldalán adott választ erre. Karácsony Gergely szerint sokat utazik a 3-as metrón, ezért pontosan tudja, hogy meleg van. Mint írta, ez nem miatta van, hanem mert „a Fidesz nem engedte meg az előző városvezetésnek, hogy új metrókocsikat vásároljon.″ Hangsúlyozta, hogy a szerelvények felújításának megbízását éppen az a cég nyerte, akivel Szentkirályi Alexandra férje, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter üzletelt.

Hozzátette, hogy a metrókocsik utólagos légkondicionálására is találtak megoldást, de a garancia miatt ezt csak az orosz cég hozzájárulásával tudnák elkezdeni. Karácsony Gergely szerint jelenleg az ukrajnai háború miatt nem foglalkoznak a 3-as metróval.

De ha már a Fidesz egykori B jelöltje a szokott magas színvonalon kezdi közgyűlési képviselői munkáját, egyvalamiben mégiscsak segíthet. Szóljon a férjének, ha kérhetem vagy bárkinek a kormányból, akik úgy járnak Moszkvába, mint mások a 3-as metrón, hogy a zsíros üzletért cserébe ugyan járuljanak hozzá az oroszok a klímák utólagos beszereléséhez. És akkor ezt a fideszes károkozást is ki tudjuk javítani végre. Ja, és ha arra járnak, hajtsák be a kötbért is, amivel az orosz cég tartozik Budapestnek