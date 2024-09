„A tiszalöki börtönben is sokkal jobb a helyzet” – hajmeresztő állapotok uralkodnak egy nyíregyházi kollégiumban

Adorján Béla, a Jobbik elnöke a minap közösségi oldalán számolt be arról, hogy milyen rémes állapotok uralkodnak az NYSZC Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum kollégiumában, ahova fiát költöztette.

„Megdöbbenve tapasztaltam, hogy az idő vasfoga felemésztette a kollégiumot, hiába hirdetik fennhangon az igét: »Magyarország jobban teljesít!« Miniszterelnök Úr, Belügyminiszter Úr! Ami tegnap fogadott minket a kollégiumban, az több mint felháborító! Önök nem országot, hanem gettót építenek!” – üzente a politikus, aki szerint még a tiszalöki börtönben is sokkal jobb a helyzet.

A Jobbik elnöke fotókat is csatolt bejegyzéséhez, amelyeken jól látszik, hogy a matracok koszosak és régiek, az ágybetéteket tartó állványok rozogák, a mosdók lepusztultak.

Az RTL Híradó beszámolója szerint most a szülők gyűjtenek új kollégiumi matracokra a gyerekeiknek. A fenntartó Nyíregyházi Szakképzési Centrum a csatornának azt írta, a kollégium is része annak az idén indult országos fejlesztési programnak, amire 96 milliárd forintot költ a kormány. Ebből a teljes bútorzat cseréjére is lesz pénz.

A műszaki szakképzésre járók között a szálló azért is népszerű, mert nincs kollégiumi díj, csak a menzáért kell fizetni. Az épületet kívülről láthatóan már felújították, de belül a falakon lyukak vannak, az ajtók be vannak szakadva.