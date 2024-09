Klenik Sándorné vezeti Penészleket, valamint azt a céget is, amely biztosítja a közétkeztetést a településen. Azonban az idei önkormányzati választásokon vereséget szenvedett, ami után a cég vezetőjeként bejelentette, hogy felmondja az önkormányzattal kötött szerződését. „Ujjongtak, hogy most majd jó lesz a kaja, de nem velem szúrtak ki, hanem a gyerekekkel” – fogalmazott a polgármester, miután elmondta, hogy a kampány alatt sokszor támadták azzal, hogy rosszul főznek.

A nyár elején tartott önkormányzati választást jogszabálysértés miatt kilenc településen meg kellett ismételni július 7-én. Az egyik érintett község a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Penészlek volt, ahol megfordult a korábbi eredmény, amelynek értelmében a független Bíró Péter nyerte meg a választást a jelenleg regnáló fideszes polgármesterrel, Klenik Sándornéval szemben.

A polgármester azonban a nem csak a települést vezeti, hanem egy céget, a Nyugalomsziget Nonprofit Kft.-t is, amely ellátja a község közétkeztetését. Az eredmények után azonban Klenik Sándorné Facebook-oldalán egy – azóta már törölt – videóban jelentette be, hogy szeptember 30-ával felmondja a település közétkeztetését, vagy pont aznap szűnik meg a közétkeztetés, amikor az új polgármester hivatalba lép, akinek így száznál is több óvodás- és iskoláskorú gyermek ellátását kell megoldania már az első napján.

A felmondott szerződés miatt a bevétel elmaradása természetesen rossz nekünk, de a pénz nem kell minden áron, nekem is van önérzetem

– nyilatkozta most a polgármester a 24.hu-nak, majd kifejtette, hogy a választási kampány alatt a másik oldal támogatói sokszor vádolták azzal, hogy rosszul főznek, sőt ráküldték az ÁNTSZ-t is az idősek otthonára.

Hozzátette, hogy szerinte a hatóságok, ha akarnak, akkor bármiben találnak hibát, az azonban biztos, hogy náluk fertőzés vagy hasonló probléma soha nem volt.

Ujjongtak, hogy most majd jó lesz a kaja, de nem velem szúrtak ki, hanem a gyerekekkel

– tette hozzá Klenik Sándorné, aki elárulta, hogy ennek ellenére az elmúlt napokban sokat egyeztetett utódjával és lehet, hogy kompromisszumot kötnek.

A településen az elmúlt 12 évben a több, mint száz óvodás és az általános iskolás a helyi idősotthonban kapott ebédet, az intézményt pedig a polgármesternő és a családja által tulajdonolt Nyugalomsziget Nonprofit Kft. működteti. A cégben Klenikné nemcsak résztulajdonos, hanem az alapítás óta az ügyvezető igazgatói posztot is betölti.

A polgármesterné családja egyébként nem marad ki az új testületből sem, ugyanis a három független és három fideszes képviselővel felálló önkormányzatba beválasztották Klenikné fiát és sógorát is.