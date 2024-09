Már Orbán Viktor is lépett a melegpornós botrányba keveredett plébános ügyében

Orbán Viktor stábja is lépett, miután kiderült, hogy a NER-es kötődésű Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

A miniszterelnök oldaláról mostanra

az összes olyan képet törölték, amelyen a plébános szerepelt.

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. Az eseményről készült képek Orbán Viktor Facebook-oldalára is felkerültek, ám mostanra mindegyik galéria eltűnt.

Úgy tűnik, ezzel a botránnyal Bese Gergő végleg kiesett a NER kegyeiből, a Fidesz pedig a cancel culture módszeréhez nyúlva teljesen eltörölte a plébános emlékét, minden nyomot eltüntetve arról, hogy bármikor is közük volt egymáshoz.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredő LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről. A történteket felvételekkel és telefonos üzenetváltásokkal is igazolni lehet, ráadásul a videók internetes melegpornó-felületekre is felkerültek, így meg sem próbálták tagadni a dolgot. Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól.

Gyurcsány Ferenc is reagált

„Egy, a Fideszhez ezer szállal kötődő pap, Bese Gergő dunavecsei plébános homoszexuális partikon vett részt, sajtóinformációk szerint. Ő az a pap, aki megszentelte Orbán irodáját a Karmelitában, és rendszeres résztvevője a Békemenetnek is” – közölte Gyurcsány Ferenc a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Nem tudom, hogy miért kellene bízni bármilyen közösséget, benne istenhívők keresztény közösségét olyanokra, akiknek egész élete hazugság

– tette fel a kérdést a Demokratikus Koalíció elnöke.

Gyurcsány Ferenc elmondta, hogy őt nem érdekli, hogy ki kivel hempereg, de ez a pap, meg az ő kormánya ennek az ellenkezőjét hirdeti. „Mi több, büntetik, megbélyegzik azokat, akiknek ugyanakkor hazug áldását kérik, elfogadják, mely áldással szentesíteni akarjak saját bűneiket. Ez a baj, nem az, hogy egy férfi nem nőt szeret” – tette hozzá.

Remélem, hogy rossz érzése van a kormányfőnek, aki így megáldott irodában dolgozik, az összes politikai barátnak, az összes követőnek, akik részesei lettek a hazugságnak, és valójában valamennyiünk megrontásának, legalábbis lelkileg és erkölcsileg

– zárta gondolatait.

(Borítókép: Bese Gergő atya (k) a sváb nemzetiségi ifjúsági és közösségi ház ünnepélyes átadásán Újhartyánban 2022. október 22-én. Fotó: Lakatos Péter / MTI)