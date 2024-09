Több mint egy napja tombol erdőtűz Vas vármegyében, több százan dolgoznak az oltáson

Továbbra is több százan dolgoznak a Vönöck és Kenyeri között pusztító erdőtűz eloltásán. Csönge határában csütörtök dél óta dolgoznak megfeszített erővel a tűzoltók. Előbb a száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra mintegy tíz hektáron Vönöck és Kenyeri között, majd a lángok egy ötvenhektáros fenyvesre is átterjedtek.

Továbbra sem tudják megfékezni a Vas vármegyei Csönge határában tomboló erdőtűzet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerint továbbra is nagy területen, mintegy tíz hektáron ég a száraz fű Vönöck és Kenyeri között.

A tűzről a kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók több felvételt is megosztottak.

A közlemény szerint a lángok a fenyvest is veszélyeztetik. Csaknem kétszáz tűzoltó dolgozik azon, hogy a lánggal égést megakadályozzák. Az egységek munkáját nehezíti a szél, valamint, hogy a vízutánpótlást csak távolsági szállítással tudják megoldani.

A kenyeri önkéntes és a celldömölki önkormányzati tűzoltókat követően a sárvári hivatásos tűzoltók is kiérkeztek a helyszínre, valamint Kapuvárról, Pápáról, Szombathelyről, Sopronból, Körmendről, Ajkáról is elindultak hivatásos egységek és vízszállítók az esethez.

Csönge határában csütörtök dél óta dolgoznak megfeszített erővel a tűzoltók. Előbb a száraz fű és az aljnövényzet kapott lángra mintegy tíz hektáron Vönöck és Kenyeri között, majd a lángok egy ötvenhektáros fenyvesre is átterjedtek.

A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint péntek délután és kora este újabb egységek érkeztek a helyszínre, így már kétszázötvenen dolgoztak, erőgépekkel és lajtos kocsikkal segítik a munkát, amelyet a vasi katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányít. A lángok a közeli fenyőerdőt is elérték, a tűzzel érintett terület nagysága pedig estére elérte a kétszázötven hektárt. A koronaégést éjfélre sikerült megállítani, de a fenyves ismét veszélybe került.

Más helyeken is tüzekkel küzdenek

Nem Csönge az egyetlen hely az országban, ahol nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint további két nagy tűzesetnél zajlanak a munkák.

Hajdúböszörmény Bodaszőlő városrészén az aljnövényzet gyulladt ki.

Megközelítőleg húsz hektárt érint a tűz, amihez a debreceni és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek több vízsugárral oltják a lángokat.

Továbbá a szolnoki hivatásos tűzoltóknak is bőven akad munkájuk, miután nagy mennyiségben felhalmozott, bebálázott és szabadban lévő papírhulladék gyulladt ki Szolnokon. A területen egy papírbálázó is kigyulladt. A tűzoltók jelenleg is tűz továbbterjedésének megakadályozásán dolgoznak.

