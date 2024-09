Orbán Viktor Kötcsén: Egy volt kórházigazgatót akarnak kioktatni egészségügyből? Viccelnek?

Orbán Viktor miniszterelnök szombat délután érkezett Kötcsére, a jobboldal hagyományos, zárt körű piknikjére, ahol beszédet is mond. A kormányfőt a bejáratnál tüntetők fogadták, de így is megtartotta rögtönzött sajtótájékoztatóját, amelyen az egészségügyről és a gazdaságról is beszélt.