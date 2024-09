Pajor Tamás a Bese-ügyről: Nem lenne ennyi aberráció, ha nem lenne papi nőtlenség

A Neurotic és az Amen együttesek egykori frontembere, Pajor Tamás is elmondta a véleményét a melegpornóbotrányba keveredett Bese Gergő plébánosról. Az énekes és dalszerző két tanulságot vont le az esetből: az egyik a szélsőséges vallási tiltásokba belehasadó személyiség, a másik pedig a politika és a kereszténység összebékíthetetlensége.

„Nem kívánok beszállni egyik kurzusba sem: abba sem, amelyik most diadalt ül a lebukott homoszexuális NER-sztárpap képmutatása felett, de abba még kevésbé, amelyik elhatárolódva mentegeti a rendszert” – reagált Pajor Tamás, a Neurotic és az Amen együttesek egykori frontembere a Bese-ügyre.

Elmondása szerint inkább szánalmat, mintsem megvetést érez. A Facebook-oldalára feltöltött videójában két tanulságot vont le a botrányból: az egyik a szélsőséges vallási tiltásokba belehasadó személyiség, a másik pedig a politika és a kereszténység összebékíthetetlensége.

Úgy gondolja, a vallási tiltásoknak fájdalmas, történelmi hagyatéka van. „A farizeusi szigor, a szadisztikus tiltások betarthatatlan szabályerdeje, amely se a lelkiismeretben, se a Bibliában nincs írva, szükségképpen vezet a széttöretéshez, az összeomláshoz” – fejtette ki.

Ahhoz sem kell pszichológusnak lennünk, hogy felismerjük az egyszerű tételt, sokszor az a leghangosabb üldöző, aki érintett az üldözött témában

– hangsúlyozta Pajos Tamás.

Ez a köbre emelt farizeizmus

Elmondta, hogy hívőként nem menti fel a homoszexualitást, ahogy más bűnöket sem. Szerinte mindezekből Isten kegyelme és szeretete szabadít ki, nem pedig az előírások, fenyegetések spirituális vezényszavai.

Nem lenne ennyi aberráció, ha nem lenne papi nőtlenség. De minden természetellenes tiltás más felekezetekben ugyanígy megszüli az ellentétét. Az már csak hab a tortán, hogy a morál korbácsával ostorozó erkölcsfelügyelők, akiknek dogmái nagyban előidézték mások bukását, a lelepleződéskor még visszaigazolva is érzik tételeiket, mondván, lám-lám, ide vezet a szabadosság. Ez a köbre emelt farizeizmus

– fejtette ki álláspontját.

A politika és a kereszténység összebékíthetetlenségéről elmondta, hogy szerinte nem arról van szó, hogy egy hívő hermetikusan zárja ki magát a politikából, mert polgárként mindenkinek joga és egyéni affinitás mértékével arányosan akár kötelessége is a közügyekben való részvétel. Kifejtette, hogy az e világi és a mennyei hatalom természete lényegellentétben áll.

„Az e világi hatalom textúrája a kíméletlen érdekharc, amelyet csak úgy-ahogy szelídít meg az ilyen-olyan demokrácia. Itt a működési elv alsó hangon a cél szentesíti az eszközt, amelyből aztán valójában az eszköz szentségteleníti a célt, eredménye adódik. A transzcendens hatalom ezzel ellentétes. Szeretetalapú. Saját érdekei ellenében cselekvő. A szószék hiába próbálja szakralizálni a politikát, annak vad, nyers brutalitása, farkaskörmei minduntalan letépik a bárányjelmezt” – zárta gondolatait Pajor Tamás.

Az újabb „Szájer-ügy” nagyobbat üt, mint az eredeti

Mint beszámoltunk róla, Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A felfüggesztést követően a vasarnap.hu szerkesztősége bejelentette, hogy ezzel megegyezően felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál. A NER-es kötődésű Bese Gergő dunavecsei plébános melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek.

Úgy tűnik, ezzel a botránnyal Bese Gergő végleg kiesett a NER kegyeiből, a Fidesz pedig a cancel culture módszeréhez nyúlva teljesen eltörölte a plébános emlékét, minden nyomot eltüntetve arról, hogy bármikor is közük volt egymáshoz.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.