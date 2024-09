„Orbán Viktor olyan történelmi esélyt kapott 2010-ben Magyarország felzárkóztatására, ami szerencse, ha százévenként egyszer megadatik, csakhogy ő nem projektet látott benne, hanem zsákmányt” – írja Puzsér Róbert a Magyar Hang hasábjain.

A publicista szerint Orbán Viktor 2002-es választási veresége akkora „egósérelemmel” terhelte meg, hogy nem tudott többé közösséget érezni annak az országnak a népével, amelyiknek a nagyobbik fele így elbánt vele, úgyhogy 2010-től Magyarország helyett inkább „a maga alá gyűrt népnemzeti kurzust és a személyéhez lojális főrendek uralmát vezette kétharmados országgyűlési többséggel.”

A többi történelem: a magyarság elszalasztotta az Európai Unióhoz való csatlakozással járó fejlesztési források felhasználásának korszakos lehetőségét – azokból nem az ország, hanem a hűbéres oligarchia gyarapodott

– fogalmazott Puzsér Róbert.

Orbán Viktor tanult Gyurcsány csődjéből, csak nem azt, amit kellett volna

A publicista arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormányfő tanult „az egészségügyi rendszert illető privatizáció gyurcsányi kísérletének csődjéből – csak épp nem azt, amit kellett volna.” Véleménye szerint Orbán Viktor nem azt a tanulságot vonta le, hogy az egészségügy mint közszolgáltatás megilleti a társadalmat, hanem azt, hogy Gyurcsány Ferenc túl gyorsan próbálta magánkézbe átszervezni a társadalombiztosítás és az egészségügyi ellátás rendszerét, és a kudarcát ez okozta.

Orbán úgy döntött, hogy a magánszférába való átkényszerítés helyett az önkéntesség élményét szerző átterelés útját választja: két évtized alatt kivérezteti a rendelőket, kórházakat és klinikákat, közben pedig lehetővé teszi a minden igényt kielégítő magánintézmények üzembe helyezését Magyarországon, az itt élők meg majd csak észreveszik magukat.

– fogalmazott a műsorvezető.

Szerinte a magyaroknak nem maradt más, csak a keserű tanulság: szerinte Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor közt „csak taktikai eltérés mutatkozik, tartalmi különbség nincs – egyaránt neoliberálisok, akik nem hisznek az állami szerepvállalásban, mégis mindenáron az államot akarják vezetni ahelyett, hogy cégvezérnek állnának.”

Puzsér Róbert az oktatást sem felejtette el megemlíteni és kifejtette, hogy Orbán Viktor ahelyett, hogy versenyképes közoktatás révén a magyarság jövőjébe fektetett volna, inkább úgy döntött, hogy „a múltba fektet, és a roncstársadalommal lépett szoros partnerségre.”

„A közoktatás fejlesztése egy polgári társadalomnak gyümölcsöző stratégia lehet – de nem egy feudális elitnek, amelyik a tömeget nem felemelni, hanem uralni akarja. Szabad polgárok társadalma felett nem lehet korszakokon át teljhatalommal uralkodni, mint a jobbágyokon: a polgárság öntudatot tanúsít, és a saját kezébe veszi a sorsát” – vélekedett.

„Orbán Viktort saját szuverenitása érdekli, nem Magyarországé”

Puzsér Róbert arról is írt, hogy amikor Orbán Viktor szuverenistának hirdeti magát, valójában véletlenül sem Magyarország szuverenitásáról van szó, hanem kifejezetten Orbán Viktoréról. „Egy tényleges szuverenista nem fosztja meg az önkormányzatokat a jogaiktól, mert tudja, hogy azok szuverének, továbbá az Európai Unió döntéshozatalát is tiszteletben tartja, mert arról is tudja, hogy szuverén” – állapította meg.

Orbán Viktor szuverenitása arra szolgál, hogy visszautasítsa az euró hazai bevezetését, és ezzel az országot inflációba sodorja, hogy ahol tudja, ott fékezze Magyarország integrációját az Európai Unióba, és hogy a magyarság jövőjét despotikus keleti birodalmaknak árusítsa ki. Ugyan ki emlékszik olyan esetre, amikor Orbán Viktor az Orosz Föderációtól vagy a Kínai Népköztársaságtól védelmezte Magyarország szuverenitását

– jegyezte meg a publicista.

„Aki egy önmaga erejét megtapasztalni nem merészelő, bürokratikus intézményrendszerrel szemben János vitéz, de agresszív önkényuralmakkal szemben Kukorica Jancsi, az nem emelkedett államférfi, hanem alávaló kalandor” – vonta le a következtetést Puzsér Róbert.

Kelet-Magyarország Orbán hatalmat termelő erőforrása

Puzsér Róbert szerint a Kelet-Magyarország cserbenhagyása a közös nemzethez tartozás megtagadásával ér fel: míg Gyurcsány Ferencnek a keleti országrész nyomora mellékes körülmény volt, addig Orbán Viktornak hatalmat termelő erőforrás.

Azt állapította meg, hogy a nélkülözés és az emberhez méltatlan körülmények befolyásolhatóbbá teszik a választókat, és megvásárolhatóbbá teszik a szavazataikat Orbán Viktor számára, mint amit Budapest vagy a Dunántúl városainak polgárságától remélhet.

Szerinte a miniszterelnök áldását adta a keleti országrész elveszejtésére: nem baj, ha elnéptelenedik, nem baj, ha elsüllyed a nyomorban – csak az számít, hogy tokkal-vonóval az övé meg a hozzá hű oligarcháké legyen, és hogy mindörökké rá szavazzon.

„Csakhogy nem minden rothad és omladozik Magyarországon: a stadionok tömeges épülése és felújítása nem pusztán Orbán Viktor szenvedélyének kiszolgálása közpénzzel, hanem a rendszerének támaszaként szolgáló fociultrák megbecsülése és a népléleknek való kedveskedés is. A stadionok a rendszer végvárai, amelyekben oligarchák csapatai viaskodnak hétről hétre Orbán Viktor lovagi tornájának keretében, és tüntethetik ki tulajdonosaikat jó szereplésükkel a kormányfő színe előtt” – fogalmazott Puzsér.

Orbán Viktor nem országot vezet, hanem offshore számlát, közvélemény-kutatást és a magyarok többségét Keletre, az orruknál fogva

– állapította meg.

Úgy gondolja, hogy „bár Orbán Viktor és kurzusa dagályos gesztusok demonstrálásával és színpompás rakéták durrogtatásával ünnepelteti magát a magyar államiságra hivatkozva, a hazai közszolgáltatások leépítésével épp a magyar állam felszámolóbiztosának áll.”