Bese Gergő: Ami velem történt, az nem a véletlen műve, hanem Isten szándéka

A melegpornóbotrányba belebukott Bese Gergő dunavecsei plébános egy TikTok-videóban jelentette ki, hogy eddig Gergő atyaként vitt mindenkit közelebb Istenhez, de ezentúl Gergőként teszi ugyanezt. A katolikus pap arról is beszélt, hisz abban, hogy ami vele történt, az nem a véletlen műve, hanem Isten szándéka.

A szombati közleményét követően most TikTok-videóban reagált felmentésére Bese Gergő atya. A dunavecsei plébános azoknak készítette videóját, akik az elmúlt napokban szeretetükről, kiállásukról biztosították őt és családtagjait. Elmondása szerint nagyon nehéz napokon vannak túl, de a neheze még csak most következik.

„Egy olyan út indul el, amelyre nem számítottam, amelyre felkészülni sem igazán tudok, de hiszek abban, hogy az Úristennek mindennel szándéka van. Hiszek abban, hogy az irgalmas, teremtő Isten most is hónom alá kerül, felemel, és vezetni fogja az életemet tovább az ismeretlen felé, amit ő már tud, ő már ismer, és bízik bennem, hogy képes vagyok ezt az utat vele végigjárni” – mondta a pap.

Tizenegy évig Gergő atyaként vittem mindenkit közelebb az Úristenhez és a Boldogságos Szűzanya szeretetéhez. Most Gergőként igyekszem ugyanezt tenni, mert hiszem, hogy minden, ami történt, nem véletlen, nem a véletlenek műve, az Istennek ezzel is szándéka van

– tette hozzá.

Bese Gergő a botrány kirobbanása óta szombaton állt először nyilvánosság elé. Közleményében arról írt, hogy rászedték, naivságát kihasználták, és elveszítette józan ítélőképességét. „Vétettem az egyházzal és a közösségemmel szemben. Megszegtem a papi fogadalmam, bűnt követtem el. Elnézést kérek mindenkitől, akit megbántottam, akinek csalódást okoztam” – fogalmazott a plébános.

Elmondása szerint papi szolgálatát, tanári munkáját a tőle telhető legjobb tudással és óriási energiával végezte, azonban ez a szolgálat most a felfüggesztésével véget ér. Bejelentette, hogy az elkövetkező hetekben szeretne visszavonulni, elcsendesedni, bűnbánatot gyakorolni, és átgondolni az életét.

Akta terjed róla kormányzati körökben

Mint beszámoltunk róla, Bábel Balázs érsek Bese Gergő Pétert 2024. szeptember 6-i hatállyal felfüggesztette papi szolgálata alól, miután a plébános melegpornóbotrányba keveredett. A felfüggesztést követően a vasarnap.hu szerkesztősége bejelentette, hogy ezzel megegyezően felfüggeszti Bese Gergő szerzői működését a lapnál.

A NER-es kötődésű katolikus pap melegpartikon vett részt, melegpornó-felületen szerepelt, illetve tartós intim kapcsolatot ápolt más férfiakkal.

Bese Gergő hosszú ideje mozog fideszes körökben, rendszeres résztvevője a Békemenetnek, és kétszer – 2022-ben és 2024-ben – is ő szentelte meg a Miniszterelnökségnek helyet adó egykori Karmelita kolostort. A botrány kirobbanása után Orbán Viktor Facebook-oldaláról azonnal eltűntek az eseményekről készült képek.

Úgy tűnik, ezzel a botránnyal Bese Gergő végleg kiesett a NER kegyeiből, a Fidesz pedig a cancel culture módszeréhez nyúlva teljesen eltörölte a plébános emlékét, minden nyomot eltüntetve arról, hogy bármikor is közük volt egymáshoz.

A Válasz Online információi szerint a melegpornóbotrányba keveredett LMBTQ-ellenes plébános tevékenységéről aktát is készítettek, ami megjárta a legfelsőbb kormányzati köröket is. Állítólag kormánykörökben „a Szájer-történethez mérhető, csak annál is durvább” esetként beszélnek az ügyről.