Kenguru bujkál a gazdája elől a Hajdúságban, egyelőre a szakemberek sem tudták befogni

Félve közelítették meg a kukoricásban mozgolódó állatot a konyári fiatalok, akik első ránézésre nem tudták, hogy vaddisznóval vagy őzzel van-e dolguk, aztán rájöttek, egyikkel sem: egy kenguru volt az.

Egy kis termetű kenguru lapított a szántóföldön, a környéken lakók csodálattal videózták. Az erszényesnek azonban szemmel láthatóan nem volt szokatlan, hogy embereket lát, sőt amint megunta a bámészkodókat, beugrált a bozótosba.

Eddig csak filmekben látott ilyen állatot a kengurus videó készítője, ezért meglepődött, hogy az milyen pici élőben. Azóta többször visszanézte a felvételt, és utánajárt az interneten, hogy egy úgynevezett Bennett-kenguru ugrált a falu végén – derül ki az RTL Híradójából.

Mások is le tudták fotózni a konyári kengurut, hol a fa tövében, hol a közeli mezőn tűnt fel. Az egyik tanyán még vizet és ételt is adtak neki, csakhogy befogni már nem engedte magát az állat, pedig a Hortobágyi Madárpark egyik gondozója is megpróbálta egy horgászszák segítségével.

Az RTL stábja szintén a kenguru keresésére indult, azonban – a helyiek szerint – a pénteki aratás elijeszthette, ezért nem találták a szokásos helyén, de azt megtudták, hogy van gazdája.

Kiderült, hogy a kengurunak neve is van, Zsebinek hívják. Hím és egy igazi csavargó a farm tulajdonosa szerint, ugyanis Hosszúpályiból szökött meg néhány nappal ezelőtt. Azért tudott meglépni, mert a kifutója kerítését felújították.

Az állatfarm egyetlen Bennett-kengurut tart, most nagy erőkkel keresik, hova lett. A tulajdonos szerint korábban is elszökött tőlük. Egy környékbeli asszony azt mondta az RTL híradójának, hogy lassan nem őzre, hanem kengurura figyelmeztető táblák kellenének az utakra, elé ugyanis három hete kiugrott az erszényes egy bokorból. A farkával a sárvédőjét kapta el. Szerinte ugyanaz a példány lehetett, ami most Konyárnál barangol.

A hölgy annak a meglátásának is hangot adott, hogy úgy kellene tartani ezeket a jószágokat, hogy ne szökhessenek ki. Azt, hogy meddig kóborolhat Zsebi, nem tudni, de a madárpark újból kísérletet tesz a befogására.