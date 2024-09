Kiderült, kinek szurkol Orbán Viktor a Sztárboxban

Vasárnap este kerül képernyőre az RTL Sztárbox című műsorának második adása, melyben többek között Németh Kristóf is megméretteti magát. Hogy mennyire volt sikeres a színész felkészülése, az hamarosan kiderül, azonban egy sikert már elkönyvelhet, mivel Orbán Viktor kormányfőt is sikerült felsorakoztatnia maga mögött szurkolóként.

Orbán Viktor is figyelemmel kíséri az RTL-en futó Sztárboxot, most pedig azt is elárulta, hogy kinek szurkol a vasárnap esti összecsapáson. A hazai híresség, aki a magyar miniszterelnök támogatását élvezheti, nem más, mint az ország Kertész Gézája, azaz Németh Kristóf.

Tegnap bicepszverseny. Ma pedig hajrá, Németh Kristóf

– írta röviden a Facebook-posztjában.

A Barátok közt egykori színésze, a Fórum Színház jelenlegi igazgatója a férfi nehézsúlyban száll majd ringbe Lmen Prala gengszter-rapper ellen.

Az RTL sikerprodukciójának idei évada most érkezik a második adásához. Az este alatt három kategóriában mérkőznek meg egymással a hazai hírességek. A férfi nehézsúly mellett a férfi középsúlyban is lesz pofoncsata, amelyben ezúttal Szecsei Valter és Danny Blue püföli egymást. Természetesen női bunyó nélkül sem maradunk, Schóbert Lara és Pap Dorci a női pehelysúlyban mérik össze erejüket.

Orbán Viktor bejelentése nem érheti meglepetésként azokat, akik követték az elmúlt napok eseményeit. Szombaton került sor a Fidesz szokásos évi kötcsei piknikjére, amelyen nemcsak politikusok, de előadóművészek is megjelentek. Jelen volt Németh Kristóf, akivel a kormányfő még egy bicepszversenyre is összeállt. Az erről készült videót Orbán Viktor még a TikTokon is közzétette.