Lebénult Bayer Zsolt arca, de megnyugtatott mindenkit: Semmi agyi probléma nincs

Később kezdődött a Bayer show a megszokottnál, ráadásul amikor elkezdődött, a műsorvezető arca is nagyon furcsa volt. Bayer Zsolt nem is húzta sokáig az időt, az adás elején elmesélte, hogy mitől is bénult le az arcának a bal oldala. Megnyugtatta nézőit, hogy nem maradandó a károsodás, pár hónap és rendbejön.