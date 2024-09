Nyoma veszett egy 29 éves férfinak Kalocsa környékén, érdekes történetet közölt az édesanyja

Múlt pénteken nyoma veszett egy 29 éves férfinak. Bódog Dániel édesanyja vasárnap este tette közzé bejegyzését, amelyben azt írta, Kalocsa-Dusnok környékén tűnt el a gyermeke, a posztot azóta már 23 ezren megosztották.

Fia rosszul érezte magát, ezért szállt le előbb a buszról, majd autóval elindultak érte. A kapcsolatot telefonon tartották, de Dusnokon elveszítették őt.

Azóta nem érhető el. A rendőrség, polgárőrség, a Szekszárdi Kutató-Mentőszolgálat kutyákkal és mi is kerestük/keressük, de eddig sikertelenül. Viszont már elképzelhető, hogy nincs azon a területen, így ez a poszt is a mi környékünkön is segíthet. Nagyon várjuk haza és bármilyen segítség jól jöhet