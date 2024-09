Hazai szinten példátlan döntés lenne, de a kormány cáfol

A Fidesz a francia minta alapján valóban vizsgálja a határon túli egyéni választókerületek kialakításának lehetőségét – írta értesüléseire hivatkozva augusztus végén a Válasz Online. A magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok 2014-ben szavazhattak először, azóta rendszeresen 90 százalék feletti aránnyal a Fidesz–KDNP-t támogatták.

A hatályos választási rendszer szabályai alapján a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők csak pártlistára adhatják le a voksukat, amelyet hozzáadnak a magyarországi szavazatokhoz. Az elemzések azt mutatják, hogy 2014-ben egy pluszmandátumot hozhattak a Fidesznek a levélszavazatok, 2018-ban egyet sem, 2022-ben pedig kettőt. Ha viszont határon túli egyéni választókerületeket hoznának létre, nem egy-két, hanem körülbelül hét mandátum sorsa lenne a tét a 199 fős parlamentben.

A Válasz Online forrása azt állítja, a Fideszben a francia választási rendszer külhoniakra vonatkozó részét vizsgálják, amelyben a nem Franciaországban élő állampolgárok tizenegy képviselőt választhatnak az 577-ből, ugyanakkor a francia szabályozás – ellentétben a magyarral – nem tesz különbséget a külföldön tartózkodó és a külföldön élő választók között.

A sajtóértesüléssel kapcsolatban megkerestük a kormányt és a Fideszt is. A Kormányzati Tájékoztatási Központtól azt a választ kaptuk, hogy az értesülés téves.

„Komoly belpolitikai következményei lehetnek”

„Komoly belpolitikai következményei lehetnek, ha meglépi a kormány a határon túli választókerületek létrehozását. Az elmúlt közel másfél évtizedben láthattuk, hogy a Fidesz–KDNP rendszerint a saját érdekei mentén módosította a választási rendszerre vonatkozó szabályokat. Azt gondolom, a kormány nem fog habozni a határon túli választókerületek létrehozásával, ha esetleg azt látja a közvélemény-kutatási adatokban, hogy a Tisza ott lohol a nyakában” – vélekedett lapunk kérdésére Pék Szabolcs.

Az Iránytű Intézet elemzője szerint a lépés még inkább megoszthatná a magyarságot, mert alkalmas a határon túliakkal kapcsolatos indulatok felkorbácsolására.

Korábban is sokak vélekedtek úgy, hogy a trianoni országrészeken élők ne szóljanak bele a hazai történésekbe, mivel nem itt élnek, alapvetően nem a magyar törvények vonatkoznak rájuk, és nem itt fizetnek adót. Ezekben a rétegekben még erősebb ellenérzéseket szülhetne a határon túliakkal kapcsolatban az intézkedés, tekintve, hogy a mostani 1-2 mandátum helyett akár 10-et is a határon túliak döntenének el a 199 fős magyar parlamentben. A korábbi eredmények ismeretében feltehetően az összes mandátum a Fidesznek kedvezne, mivel az előző választások alkalmával 90 százalék feletti eredményt ért el a kormány a határon túlon. A Fidesz–KDNP beágyazottsága annyira jelentős a külhonban, hogy ezen választási eredményeken valószínűleg Magyar Péter megjelenése sem tud érdemben változtatni

– mutatott rá az elemző.

Az is kérdés, hogy a határon túli választókerületek létrehozásával bővítenék-e az Országgyűlés létszámát, vagy csökkentenék a belföldi egyéni választókerületek számát.

Miért ennyire népszerű a Fidesz?

Pék Szabolcsnál arról is érdeklődtünk, hogy milyen okokra vezethető vissza a Fidesz–KDNP határon túli népszerűsége és az ellenzék gyengesége.

„Számos okra vezethető vissza, hogy a Fidesz–KDNP erős a határon túlon, míg az óbaloldal szinte nincs is jelen. Akár visszamehetünk a szocializmus évtizedeibe is, amikor a kommunista internacionalizmus máza igyekezett elfedni a meglévő nacionalista érzelmeket, ám ezen érzületek a felszínre törtek a rendszerváltás után, és a határon túliak kérdését alapvetően a jobboldal kezdte el tematizálni, míg a posztkommunista baloldal láthatóan nem tudott mit kezdeni a kérdéssel” – kezdte válaszát az elemző, aki Antall József legendássá vált mondatára – „lélekben, érzésben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok lenni” – is emlékeztetett.

A Fidesz akkor liberális párt volt, a határon túli ügyekkel sokkal inkább az MDF foglalkozott, viszont utóbbi párt összeomlása, valamint a Fidesz jobboldali fordulata után „a témát szinte sikerült teljesen kisajátítania a jelenlegi kormánypártnak, meglátva az ebben rejlő politikai lehetőséget”.

Haladva az időben, fontos vízválasztónak tekinthető a 2004. december 5-i, kettős állampolgárságról szóló népszavazás, amikor is a baloldal feltehetően évtizedekre elvesztette a határon túliak szimpátiáját, míg a Fidesz megnyerte őket. A népszavazás kapcsán képviselt álláspont komoly öngól volt az akkor még fénykorát élő MSZP számára, ezzel gyakorlatilag politikai értelemben lemondtak egy többmilliós közösségről. Újabb fontos dátum a 2010-es kormányváltás, ami után a Fidesz–KDNP gyakorlatilag bebetonozta magát a határon túlon. Megteremtették a külhoniak számára a kedvezményes honosítás lehetőségét, levélszavazati jogot kaptak, illetve kiterjedt támogatási rendszert is működtet a kormánypárt a határon túlon

– sorolta az elemző, jelezve, hogy a Fidesz–KDNP széles kapcsolati hálóval rendelkezik a trianoni országrészeken, tudatosan építettek szervezeteket Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben és a Délvidéken.

Pék Szabolcs végül a pénzügyi támogatásokra is kitért: „Elég csak a mostani 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra gondolni, amit több mint 220 ezer külhoni magyar diák kap meg. Kérdés természetesen, hogy mennyire történik ez szívjóságból, illetve mennyi ebben a politikai kalkuláció, mivel a határon túliak is fontos támaszai a rendszernek. A korábban említett, 90 százalék feletti határon túli fideszes eredmények 1-2 mandátumot szoktak befolyásolni az országgyűlési választások alkalmával, ám ez szoros eredmény esetén kulcskérdés lehet a kormánypárt számára, arról nem is beszélve, ha esetleg 10 mandátum sorsa a tét. Könnyen lehet, hogy a mostani támogatások már készítik elő a terepet a külhoni választókerületek számára, hogy biztosan ne legyen kérdés a választók fejében, hogy hová húzzák az ikszet, de mint a fentebb leírtakból is kiderül, feltehetően e transzferek nélkül sem lenne sok félnivalója a Fidesznek a határon túlon.”

Az elemző úgy vélekedett, hogy a lépés veszélyes is lehet, „mivel az intézkedés komoly ellenérzéseket szülhet idehaza, tehát amit nyernek a vámon, elvesztik a réven. A magam részéről arra számítok, hogy a kormányközeli kutatócégek a következő hónapokban alaposan fel fogják térképezni, mit gondol az adott kérdésről a magyar társadalom, és ha azt látják, hogy nem ütközik komoly ellenállásba az intézkedés, és a politikai verseny szorossága is úgy hozza, akkor véleményem szerint bevezetik a határon túli választókerületeket”.

