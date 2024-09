Csaknem 150 ezer diák kezdte a tanévet katolikus köznevelési intézményben

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményéből kiderült, hogy a 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik.

Az MTI által idézett közleményből kiderült, hogy a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. Az intézet budapesti székhelye mellett hat vidéki képzési központ is segíti a katolikus oktatási intézmények pedagógusait Pécsett, Szombathelyen, Miskolcon, Győrben, Kiskunfélegyházán és Debrecenben.

A KaPI a pedagógusképzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra, a Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít.

Fókuszban a gyermekvédelem

Az intézet ugyancsak kiemelt figyelmet szentel a gyermek- és ifjúságvédelemre egy 60 órás, az egész tanévet átfogó gyermekvédelmi képzés keretében.

A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között, konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett az MKPK Caritas in Veritate Bizottságának támogatásával Teremtésvédő Óvoda, Iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak háromévente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére.

A közleményben kitértek arra is, hogy a katolikus kiadású középiskolai tankönyvek már több mint százezer példányban vannak jelen az intézményekben. Egyre többen használják a pedagógusok közül a hozzá kapcsolódó feladattárat és módszertani útmutatót is nyújtó kattan.hu online teret, amely – regisztrációt követően – bármely, köznevelésben vagy szakképzésben tanító pedagógus számára elérhető.