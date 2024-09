A világ egyik legelismertebb mentőcsapata, Miskolc mégis mindent elvett tőlük

Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport vezetője nyílt levélben fordult Miskolc polgármesteréhez, Veres Pálhoz, ugyanis az elmúlt években nemcsak a mentőcsapat kiképzőközpontjárt veszítették el, hanem a csoportot támogató egyesületből is kitették Lehoczkit és nevelt lányát, aki ráadásul az egyesület elnöke volt. S mivel az egyesületen keresztül kapták az adó 1 százalékokat és a különböző felajánlásokat, így 2021-től ezek is elapadtak. Így most a csoport egy füves réten kénytelen készülni a mentésekre, miközben néhány száz méterrel mellettük ott a kialakított, világszinten is kiemelkedő gyakorlóhelyük, ahová nem léphetnek be.

Az egyesületet alapító életmentő nevelt lánya, Niki szerint ez az egyesület egy olyan gazdasági társasággá alakult át, akiknek tagjai „csak a pályázati pénzekre gyúrnak, nem pedig az életmentésre”, így Lehoczkiék saját pénzből és minimális felszereléssel folytatják a munkát, és állnak készen az indulásra a nap 24 órájában, a hét minden napján. A profi felszereléseikhez nem férnek hozzá, ugyanis az is a gyakorlóhelyükön maradt.

„Viselkedjen úgy, mintha tényleg díszpolgárnak tartana!”

Lehoczki nyílt levelében arról írt, hogy itt egyáltalán nem politikai indíttatásról van szó, amikor az általa alapított és évtizedeken keresztül vezetett mentőcsoportját, kiképzőhelyét és felszereléseit szeretné visszakapni, hanem, mint fogalmazott: „A Spider az életem. Aki a Spidert elveszi tőlem, az életemet veszi el.” Három éve küzd, hogy visszakapja, amit elvettek tőle, „az élete munkáját”, de elmondása szerint eddig semmit nem kapott az önkormányzattól, csak ígéreteket. Ezért döntött úgy, hogy

visszaadja a Miskolc városától kapott díszpolgári címét is.

Ugyanis Lehoczki szerint nem díjakra vágyik és elismerésekre, hanem arra, hogy folytathassa a munkát, amit 1996-ban elkezdett. Szerinte ugyanazok a politikusok szavazták meg a címet, akik elvettek tőle minden mást, így ez nem ér semmit.

Nem akarok mást, mint visszakapni azt, amit elvettek tőlem. Ön azt állítja, hogy nem Ön az illetékes. Akkor mégis ki? A portás, aki átvette a petíciómat? Egy évvel ezelőtt még Ön volt az illetékes? Akkor, 2023 október 26-án Ön a követeléseimet a közgyűlés elé terjesztette, majd zárt ülésen a saját előterjesztését, s ezzel a nekem tett ígéretét a Fidesszel együtt leszavazta

– írta közösségi oldalán a mentőcsoport vezetője, hozzátéve, hogy a polgármester segíthetett volna neki – ahogy ígérte –, ehelyett azonban „zárt ajtók mögött hátba szúrt”. Lehoczki nem közleményeket és okleveleket vár Verestől, hanem hogy a még három hétig hivatalban lévő polgármester hívjon össze közgyűlést és „teljesítse ígéretét, adja vissza a Spidernek, amit 2021-ben elvettek tőle.”