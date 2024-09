Holttestet találtak a Mammut bevásárlóközpontnál

Néhány nappal ezelőtt egy holttestet találtak a II. kerületi Mammut bevásárlóközpont közelében, ám semmi nem utalt arra, hogy bűncselekmény vagy idegenkezűség is közrejátszott a férfi halálában, így a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja az esetet. Egyelőre még a holttestet sem sikerült azonosítani.

Holtan találtak egy férfit a Mammut bevásárlóközpont előtti területen néhány nappal ezelőtt, ám a Budapesti Rendőr-főkapitányság azóta sem tudta azonosítani az áldozatot. A 24.hu megkeresésére elmondták, hogy idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel, így közigazgatási eljárásban vizsgálják a körülményeket.

Ahogy arról mi is beszámoltunk az Indexen, 2023 októberében átadták a Mammut SegítőPontot, ahol ingyenesen nyújtanak segítséget a szakemberek a lelki krízissel küszködőknek. Az intézkedést a II. kerületi önkormányzat a bevásárlóközpont üzemeltetésével közösen azért vezette be, mert az elmúlt 13 évben 7 ember is öngyilkos lett a plázában.

Egyelőre arról sincs szó, hogy a saját életének vetett volna véget a férfi.