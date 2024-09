A vártnál is komolyabb károkat okozhat a barlangfürdő leégése Miskolcon

Mint ismert, péntek este teljesen leégett a Miskolctapolcai Barlangfürdő tetőszerkezete, de Miskolc leendő polgármestere ígéretet tett, hogy újjáépítik a komplexumot. A tűzeset nehéz helyzetbe hozta a borsodi megyeközpontot, ugyanis a város jelentős turisztikai bevételektől esik el, valamint az ott dolgozó emberek átszervezését is meg kell szervezni.

„Jelenleg egy pánikállapot van és szinte sokkos a helyzet, ezért korai még bármiféle jövőbeli tervet és gondolatokat megfogalmazni. A Barlangfürdő a város turizmusának az életében az első számú, hiszen ez az egyik legvonzóbb, legnagyobb attrakciónk. Azt gondolom, hogy ha nincs Barlangfürdő, akkor az olyan, mintha a hévízi tavat elvennék Hévíztől vagy a Balatonnál lecsapolnák a vizet. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy súlyos helyzetet teremt a város turizmusában” – mondta Szendrei Mihály, a Miskolc Térsége Turisztikai Egyesület elnöke a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportálnak.

A szakember szerint ahhoz hasonló helyzet állt elő, mint az energiaválság idején, amikor be kellett zárni a létesítményt. Úgy véli azonban, a helyzet most sokkal súlyosabb, mert rengeteg pénz kell a helyreállításhoz, ami több évig is eltarthat.

Aggódnak a szállásadók

Szendrei Mihály elmondta azt is, hogy amikor az energiaválság idején két hétre bezárt a fürdő, volt olyan szálláshely, ahol 90 százalékról 10 százalékra esett vissza a kihasználtság. A miskolci szállásadók körében már most nagy az aggodalom.

Olyan súlyos a helyzet, mintha megsemmisülne Miskolc turizmusa, és azért itt bele kell gondolni abba is, hogy hány száz ember él ebből, hány vállalkozást, beszállítót érint és milyen hatással van akár a város adóbevételeire is

– tette hozzá a turisztikai egyesület elnöke.

Szendrei Mihály ennek ellenére bizakodó, ugyanis a városvezetéssel, szakmával és civilekkel közös lobbitevékenységgel, azonnali forrásszerzéssel a helyzet viszonylag rövid időn belül orvosolható.

A boon.hu korábban azt írta, a tűzvizsgáló elsődleges tájékoztatása szerint a Barlangfürdőben keletkezett tűz oka elektromos zárlat, amely egy teraszon lévő kültéri lámpánál keletkezhetett. Németh Judit, a Miskolci Fürdők Kft. ügyvezetője arról tájékoztatott, gondoskodnak a munkavállalókról, és átszervezésekkel biztosítják azt, hogy ne szűnjenek meg a munkahelyek.