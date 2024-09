Németh S. Szilárd, ATV vezérigazgatója az Indexnek adott interjújában többek között arról is beszélt, hogy

hogyan simították el az nézeteltéréseket Magyar Péterrel;

miért térhetett vissza a Tisza Párt elnöke az ATV stúdiójában;

mivel tudták rávenni a visszatérésre Somos Andrást;

milyen szerephez jut Vujity Tvrtko;

hogyan pótolják Puzsér Róbertet;

mi lesz a jövője az Öt című műsornak.

Az ATV-t érintő egyes ügyekben adott rövidebb nyilatkozatokat az elmúlt hónapokban is, de a június 9-i választások óta hosszabb interjút nem találtam öntől. Ha nem bánja, kezdjük ezzel. Mit szól az eredményhez?

Bár nem vagyok politikai elemző, a közéleti folyamatokat a média szemüvegén keresztül nézem, és azt látom, hogy véget ért az apátia Magyarországon. 2022 tavasza óta ugyanis az ország egy részén letargikus hangulat lett úrrá, az év eleje óta azonban ez megváltozott. Ez pedig a média szempontjából is teljesen új helyzet.

Ez az apátia, ami az ellenzéki közegen eluralkodott a 2022-es országgyűlési választások után, a nézettségben is meglátszott, vagy csak a politikusokkal és az értelmiséggel folytatott folyosói beszélgetéseken volt érezhető?

Az ATV nézőtábora azért eléggé vegyes, amiben, ha nem is egyenlő arányban, de megtalálhatók a kormánypárt és az ellenzék szimpatizánsai is. Utóbbiak körében persze ez abszolút érezhető volt. Ezért is döntöttünk úgy akkor, hogy több szórakoztató tartalmat készítünk, mert a közéleti tartalmak iránti érdeklődés némileg visszaesett. Ez azóta jelentősen megváltozott, a nézők elkezdtek újra híreket fogyasztani. Azonban az intelligens szórakozást is igénylik, ezért is indul októbertől újra a Géniusz, és lesz egy új talkshow a csatornán Kadarkai Endrével, melynek címe A Nagy Dilemma.

Változást én is érzek, de az eredményt látva, nem tart mégis a jövőtől?

Mire gondol?

Az ATV-ben rendszeresen feltűntek főműsoridőben a parlamenti ellenzék tagjai, hiába szerepeltek azonban sokat, a választáson mégis lesújtó eredményt értek el. Ezzel szemben Magyar Péter, aki inkább a közösségi médiában kampányolt, csaknem 30 százalékot szerzett. Nincs ennek olyan üzenete, hogy a televíziózás jelentősége megváltozott? Hogy eltolódtak a hangsúlyok a nyilvánosságban?

Én nem így látom. Magyar Péter valóban aktív a közösségi médiában, de nem olyan politikus, aki csak a digitális fórumra támaszkodik. Másokhoz hasonlóan ő is rendszeres vendége az ATV különböző műsorainak is. Persze nem akarok az ő nevében nyilatkozni, de a rendelkezésre állásából azt érzékelem, látja, hogy a televíziónak igenis van súlya, és továbbra is jelentős befolyásoló tényező. Az eredmény számomra azt igazolja vissza, hogy aki ezt nem ismeri fel, aki a lineáris médiában kevésbé aktív, vagy eladhatatlan, az rosszabbul szerepel a választáson. A Fidesz eredményes kommunikációjában is azt láttam és tapasztaltam az elmúlt tizennégy évben, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a televíziós jelenlétre, az ATV-ben is rendszeresen nyilatkoznak miniszterek, államtitkárok, és nem lennék meglepve, ha a 2026-os választásokig még intenzívebbé válnának a televíziós megjelenéseik.

Magyar Péternek nem volt azért mindig ilyen harmonikus kapcsolata az ATV-vel. A Tisza Párt elnöke más médiumok mellett önökkel is gyakran összerúgta a port. Hogy sikerült végül elsimítani a nézeteltérést?

Más országokban is gyakran megtörténik, hogy a politika és a média időnként összecsap. Az Egyesült Államokban is láthattunk már hasonlót, például amikor Donald Trump és a Fox News vagy a CNN között voltak konfliktusok. Talán nem árulok el vele nagy titkot, hogy az ATV-nek más politikusokkal is voltak már hasonló csörtéi, csak ezek egy része nem a nyilvánosság előtt zajlott. Egy televíziónak ilyen esetben diplomatikusnak kell lennie, nem szabad érzékenységi kérdést csinálnia az ilyen esetekből, mert van egyfajta egymásrautaltságunk a politikusokkal: mi hírműsorokat szeretnénk gyártani, ők pedig nyilvánosságot szeretnének. Örülök, ha egy konfliktus csillapodik, de biztos vagyok abban, hogy lesznek még kisebb-nagyobb viharok a jövőben is. Ez ilyen műfaj.

Azért az viszonylag ritka, hogy valaki úgy távozzon egy élő műsorból, ahogy azt Magyar Péter tette Rónai Egonnal. Hogyhogy mégis visszatért a stúdióba?

Ha arra gondol, hogy kötöttünk-e esetleg valamilyen alkut Magyar Péterrel, elárulom, semmi ilyen nincs a háttérben. Az ominózus interjúval kapcsolatban azt tudom mondani, hogy nyilván beszéltünk róla utólag házon belül, értékeltük a dolgot, de Rónai Egont az ország egyik legjobb televíziós személyiségének tartottuk akkor is, ez most se változott. Egon a csatorna munkatársainak becsületét védte. Magyar Péter sosem volt kitiltva az ATV-ből, de az eset után várni szerettünk volna egy kicsit, hogy leülepedjen a dolog. Fokozatosan hívtuk őt vissza a tévébe megszólalóként. Előbb a Híradóba, majd az Egyenes Beszédbe invitáltuk, amelyre nyitottság mutatkozott az ő részéről is. Ennyi történt.

Nemcsak a Tisza Párt elnöke tért vissza az ATV képernyőjére, hanem a csatorna egyik korábbi meghatározó arca, Somos András is. Ő szintén viharos körülmények között távozott. Mivel sikerült rávenni arra, hogy újra szerepet vállaljon a televízióban?

Az a helyzet, hogy Somos András a televízió egyik legnépszerűbb arca volt, és kevés olyan műsorvezető volt, akinek a távozása ekkora űrt hagyott maga után a nézők körében. Nem véletlen, hogy szabályos mozgalom szerveződött arra a közönségben, hogy rávegyék Andrást a visszatérésre. Amikor a felzúdulást kiváltó fogalmazása után úgy döntött, hogy elhagyja a csatornát, sajnáltuk a dolgot, de ez az ő saját döntése volt, amellyel mi egyetértettünk, és amit elfogadtunk. Örülünk annak, hogy visszatér, és hogy folytathatjuk vele a munkát az ősztől, igaz a Start helyett a Fórum című műsorunkban. Bízunk benne, hogy tanult a történtekből.

Somos András mellett Dömsödi Gábor is csatlakozik a Fórum képernyős gárdájához, aki szintén volt már a csatorna munkatársa. Őt is a nézők tapsolták vissza?

Dömsödi Gábornak voltak olyan műsorai az ATV-n, gondolok itt például a NÉVShowRra, amelyek az örök nézettségi listán az első tízben vannak, tehát igen, a nézőink nagyon szeretik őt is. El kell árulnom, az elmúlt tíz évben már többször is zajlottak közöttünk beszélgetések arról, hogy neki milyen szerep juthatna a csatornánál, ebben az esetben is mi kerestük meg őt. Első körben most egy hónapos időtartamban állapodtunk meg, és aztán meglátjuk, a jövő mit tartogat még. Ahogy Somos András, úgy Gábor esetében is a nézők szimpátiája lesz a döntő.

A csatorna háza táján arról is hallani, hogy Vujity Tvrtko is újra szerephez juthat. Ez igaz? Ő mit fog csinálni az ATV-n?

Igen, a hír igaz, Tvrtko is visszatér a televízió képernyőjére műsorvezetőként. Ő jelenleg az Egyesült Államokban él, ezért Köböl Anitával egy élő, egész éjszakás műsort gyártanak november 5-én az ott zajló választásról.

Nemcsak érkezők, hanem távozók is vannak az ATV Csoportnál. Puzsér Róbert népszerű műsora, az Önkényes Mérvadó például megszűnik a Spirit FM-en, amely a rádió YouTube-csatornájának húzóprodukciója volt. Mivel lehet enyhíteni ezt a fájó hiányt?

Bár a vártnál is jobban teljesítenek a tévés tartalmak a rádióban, így a reggeli műsorsávban az ATV Start, amely most már élőben hallgatható a Spirit FM-en is, valamint kis csúszással az Egyenes Beszéd is, azonban mindenképpen szeretnénk egy új zászlóshajót oda is, amellyel megpróbáljuk pótolni a Puzsér Róberték által hátrahagyott űrt, amit én sem szeretnék lebecsülni. Október közepén szeretnénk elindítani ezt az új napi műsort, amelyhez már gőzerővel keressük a szereplőket.

Az elmúlt hetekben azzal kapcsolatban is lehetett híreket olvasni, hogy az online térben szintén komoly közönséget vonzó Öt című műsor is véget érhet. Eldőlt már, mi lesz a műsor és a szereplőgárda sorsa?

A sajtóban valóban nagyon sok téves információ jelent meg a műsorral kapcsolatban, de mi sosem kommunikáltunk olyat, hogy megszűnne. A halasztás körülményeiről névtelen források elbeszélései alapján megjelent hatásvadász információk sem feleltek meg a valóságnak. Az az igazság, hogy a teljes őszi műsorstruktúránkat eltoltuk egy hónappal, nem csak az Ötöt, hanem például a Csattot is. Az elmúlt időszakban azt igyekeztük végiggondolni, hogy milyen gyártási folyamatokkal tudjuk megújítani ezeket a műsorokat, és úgy döntöttünk, hogy az Öt című műsorunk hosszabb gyártási idővel, nagyobb utómunkával folytatódhat a jövőben.

Miért döntöttek így?

Az Ötnek több korszaka volt, és amikor a legmagasabb eléréseket produkálta a műsor, akkor nem élőben gyártottuk az adást, most pedig újra ehhez a folyamathoz szeretnénk visszatérni, ami egyszer már a műsor aranykorát jelentette. Meg szeretnénk újítani az Ötöt, hogy újra a csúcsra érjen. Úgy látjuk, így sikerülhet is.

Csak a gyártási technológia változik, vagy a szereplőgárdát is kicserélik hozzá?

Nyolcvan százalékban marad a korábbi felállás, tehát Hont András, Ceglédi Zoltán, Konok Péter és Vogyerák Anikó is visszatér a műsorba, Schiffer András helyét viszont más veszi át. Az ő megtalálása még folyamatban van, konkrét tárgyalásban vagyunk, de hamarosan az ötödik Öt-tagot is bejelentjük, a hónap végén ugyanis már műsort gyártunk velük.

(Borítókép: Németh S. Szilárd 2021. június 15-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)